V UKC Ljubljana ukinjajo redne preglede, razen teh izjem

Strokovni svet UKC Ljubljana je soglasno sprejel sklep, da za 14 dni zaustavijo elektivno dejavnost. Še naprej bodo izvajali urgentne, nujne in zelo hitre obravnave, brez omejitev pa bodo obravnavali onkološke bolnike, nosečnice in porodnice, so sporočili iz UKC Ljubljana. Na pediatrični kliniki bodo dejavnost omejili »po presoji stroke«.



Omejitve so začasne, veljajo torej 14 dni, potem pa bo strokovni svet ponovno presojal o izvajanju elektivnega progama, torej za nenujne posege.



V UKC Ljubljana je hospitaliziranih 113 bolnikov s covidom 19, od tega v intenzivni enoti 24, umetno jih predihavajo 19. Na novo so jih sprejeli 14, v domačo oskrbo pa odpustili sedem.



UKC Ljubljana se je sicer v zadnjih tednih že prilagodil na povečano število bolnikov s covidom 19. Dodatne postelje so med drugim zagotovili v Bolnišnici dr. Petra Držaja in na ortopedski kliniki.



Vodja oddelka za intenzivno terapijo na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb je v četrtek dejal, da sicer še obvladujejo situacijo. Upa pa, da bodo ukrepi, ki so bili sprejeti proti širjenju epidemije v zadnjem tednu, delovali in se bo krivulja obrnila navzdol. Opozoril je, da so zaposleni že zdaj izčrpani. »Moji sodelavci delajo na robu zmogljivosti. Upam, da bomo zdržali.« Pri oskrbi bolnikov s covidom 19 jim bodo pomagali zdravniki tudi z drugih klinik. V Slovenj Gradcu več postelj V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer imajo trenutno 28 navadnih bolniških postelj za bolnike s covidom 19, se glede na hitro rast števila pozitivnih primerov pripravljajo na povečanje zmogljivosti na 50 postelj. Oddelek bodo razširili predvidoma s ponedeljkom. Dopoldne so zdravili 25 bolnikov s covidom 19, eden je potreboval intenzivno nego.