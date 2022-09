V UKC prosijo za potrpežljivost: poglejte, zakaj boste odslej na urgenci čakali še dlje

Iz ljubljanskega kliničnega centra sporočajo, da pričakujejo večje obremenitve, zato prosijo za potrpežljivost in razumevanje. »Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL) nas je obvestil, da bo od 1. septembra 2022 Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) spremenila dosedanji način dela. Posledica te spremembe bo verjetno dodaten pritisk na že preobremenjene urgentne ambulante UKCL: Internistično prvo pomoč, ambulanto za urgentna kirurška obolenja, urgentno ambulanto Infekcijske in Nevrološke klinike,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Bolnike in njihove svojce prosijo za razumevanje. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Bolniki, katerih življenje je ogroženo, bodo obravnavani pravočasno

Pristojni ob tem pričakujejo, da bo velik del bolnikov z večjo ogroženostjo (oznaka rumeno oziroma stopnja nujno) že iz triaže splošne nujne medicinske pomoči ZDL takoj usmerjen v urgentne ambulante UKCL – zlasti na internistično prvo pomoč (IPP), v enoto za akutne kirurške bolezni Urgentnega kirurškega bloka, v urgentno ambulanto Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in v urgentno ambulanto Nevrološke klinike UKCL. »Zato pričakujemo povečanje dotoka bolnikov in posledično daljše čase obravnave.«

V UKC Ljubljana napovedujejo, da se bodo novemu načinu dela prilagodili, vendar zaradi pričakovanih večjih obremenitev prosijo bolnike in svojce za potrpežljivost in razumevanje.

»Kot doslej bomo obravnavali vse bolnike. Bolniki, ki so življenjsko ogroženi, bodo obravnavani prednostno in pravočasno,« ob tem mirijo pristojni. »O predvidenih spremembah smo obvestili zdravstvene domove, ki napotujejo bolnike v urgentne ambulante UKCL. Prosimo jih, naj napotene bolnike opozorijo na pričakovane daljše čase obravnav.«

Obravnava poškodb bo kot do sedaj potekala brez napotnic v enoti za poškodbe Urgentnega kirurškega bloka UKCL.

Vodja IPP kolegom poslal pismo

O reorganizaciji je ljubljanski zdravstveni dom UKC Ljubljana obvestil 16. avgusta letos, o zadevi se je šušljalo že precej prej, zaposleni pa so bili pred dejstvo postavljeni čez noč, kar je povzročilo vihar, ki je vodil celo do pritožbe sindikatu, poroča delo.si. Objavili so tudi pismo, ki ga je vodja internistične pomoči v ponedeljek naslovil na kolege.