V UKC okuženih več kot 100 zdravstvenih delavcev, Jereb: Rešitev ustavitev javnega življenja

Kljub izvajanju vseh priporočenih epidemioloških ukrepov je danes prišlo do vnosa novega koronavirusa tudi na bolniškem oddelku Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Pozitiven test so potrdili pri bolniku, pri katerem ob sprejemu ni bilo vidnih znakov okužbe, so sporočili iz bolnišnice.



V bolnišnici, skladno s sprejetimi protokoli, izvajajo vse potrebne ukrepe za zajezitev prenosa in širjenja okužbe. Dogodek bo sicer imel predvidoma manjši vpliv na izvajanje programov, so ocenili v Valdoltri. V kliničnem centru okuženih več kot 100 zdravstvenih delavcev Ob opaznem povečanju števila okužb po vsej državi v zadnjih dneh je vse več primerov pozitivnih tudi v zdravstveni ustanovah. Po zadnjih podatkih, ki jih je danes navedel vodja oddelka za intenzivno terapijo na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Matjaž Jereb, je samo v kliničnem centru okuženih več kot 100 zdravstvenih delavcev, kar je sicer glede na število zaposlenih podoben odstotek kot v populaciji. Na Notranjskem in Krasu žarišča okužb Na območju Notranjske in Krasa imajo močna žarišča okužb z novim koronavirusom v Ilirski Bistrici, Komnu in Ložu. Poleg tega je virus vdrl tudi v nekatere javne ustanove v postojnski občini, so na svojem facebook profilu objavili v regijskem štabu civilne zaščite za Notranjsko.



V Ilirski Bistrici je virus vdrl v tri javne ustanove, in sicer v dom starejših, občinsko upravo in osnovno šolo. V Komnu je odstotek dnevno potrjenih okužb na število prebivalstva eden najvišjih v državi, v Ložu pa je v karanteni 36 zaposlenih iz družbe Kovinoplastika, od tega je pet okuženih, so v objavi na družbenem omrežju povzeli povzeli besede poveljnika regijskega štaba Sandija Curka. Ni posledica mutacije virusa ali nižjih temperatur Tako obsežno širjenje novega koronavirusa v populaciji v zadnjem obdobju ni posledica mutacije virusa ali nižjih temperatur, ampak tega, da je bila presežena kritična meja okuženih v populaciji, je danes povedal omenjeni vodja oddelka in intenzivno terapijo na infekcijski kliniki. Meni, da je rešitev ustavitev javnega življenja.