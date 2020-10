V UKC odpisali 9-letnemu Vitu na ganljivo pismo

Pred tedni je na spletu zakrožilo ganljivo pismo 9-letnega Vita zdravstvenim delavcem v UKC Ljubljana (v njem je med drugim zapisal, da bi rad še dolgo imel svoja nona in nono). »Držim pesti, da bomo virus premagali in da vi ne boste imeli preveč dela. Rad bi, da bi lahko pomagali čisto vsem, ki bodo zboleli za korono.«V UKC Ljubljana so se z lepo gesto odzvali na njegovo pismo in mu tudi odpisali (nelektorirano):Dragi Vito,najlepša hvala za tvoje prisrčno pismo in spodbudne besede, ki sem jih z veseljem delil s sodelavci.Tudi mi nestrpno odštevamo dneve do trenutka, ko bomo lahko brez mask ponovno zadihali s polnimi pljuči. Da bo ta dan prišel čim prej, lahko poskrbimo skupaj – trenutno je najbolje, če vsakdo iskreno sledi priporočilom, saj so to majhna odrekanja, ki lahko prinesejo veliko.Zato nam je na pomoč priskočil junak Klinko, ki skuša tudi najmlajšim razložiti, kaj vse je pametno storiti zase in najbližje. Zato ti pošiljam nekaj pobarvank in plakatov, ki smo jih poslali tudi v vse ljubljanske šole in vrtce, da bo čas doma minil čim hitreje.Skupaj nam bo uspelo.Z lepimi pozdravi,, dr. med.Generalni direktor UKC Ljubljana