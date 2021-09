V UKC Maribor zmanjkalo cepiva janssen

»Sporočamo, da nam je v cepilnem centru trenutno zmanjkalo cepiva 'COVID -19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson)'.« To so v ponedeljek sporočili iz UKC Maribor. Še vedno pa je na voljo cepivo comirnaty proizvajalcev Pfizer in Biontech.



Med obema cepivoma bo mogoče ponovno izbirati od vključno četrtka.



Cepljenje pri njih poteka vsak delavnik od 8. do 22. ure. Iz UKC Maribor dodajajo, da bodo za cepljene pripravili tudi evropsko digitalno covid potrdilo.

