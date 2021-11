V UKC Maribor tega niso pričakovali, odzval se je tudi Slavko Bobovnik

Iz mariborskega kliničnega centra so sporočili, da se je za pomoč v bolnišnici oglasilo veliko število prostovoljcev, celo veliko več, kot so pričakovali. »V zadnjih dneh smo deležni odziva prostovoljcev, ki je presegel vsa pričakovanja in se vsem iz srca zahvaljujemo. Glede na trenutne razmere pa vseh, ki so se javili in ponudili pomoč, ne moremo vključiti v delovne procese,« so sporočili na Twitterju.

V UKC Maribor dodajajo, da se slehernemu posamezniku, ki je ponudil pomoč, zahvaljujejo. »Vse kontaktne podatke skrbno hranimo in bomo, ko bo to potrebno, prostovoljce poklicali.«

Na njihovo sporočilo se je odzval tudi upokojeni voditelj Slavko Bobovnik. »Hvala bogu. Še se najdejo ljudje v tej državi. Hvala vsem. Vam v UKC in onim, ki so vam pripravljeni pomagati,« je zapisal.

Prerazporedili so jih že 224

V UKC Maribor so na oddelke za zdravljenje covida-19 prerazporedili 224 izvajalcev zdravstvene nege iz vseh ostalih njihovih oddelkov, so v sredoza STA povedali v UKC Maribor. Glede na sedanje potrebe in zagotavljanje novih posteljnih zmogljivosti bodo morali tja prerazporediti še dodaten kader.

Kot je pojasnila pomočnica direktorja UKC Maribor za področje zdravstvene nege Hilda Rezar, so v mariborski bolnišnici že doslej zelo dobro sodelovali z zdravstvenimi šolami in fakultetami ter so v delo vključevali študente in dijake.