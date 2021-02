V UKC Maribor okužen zdravnik, ki je bil že dvakrat cepljen

Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

V uredništvo smo dobili anonimno pismo, v katerem avtor trdi, da je zaradi vnosa novega koronavirusa zaprt oddelek za nevrokirurgijo v UKC Maribor. Avtor pravi, da naj bi ga na oddelek prinesel zdravnik, ki naj bi bil prejšnji teden na počitnicah v Namibiji. Ko je prišel nazaj, naj bi šel »brez karantene v ponedeljek« na svojo delovno mesto oziroma le en dan po prihodu iz Namibije. »Zdaj je okužil še druge in je zaprt oddelek,« piše v pismu. V drugi anonimni prijavi pa so nas obvestili, da zaradi okužb odpovedujejo tudi operacije.Za odgovor smo se obrnili na UKC Maribor. »Okužil se je zaposleni, ki je bil sicer cepljen z dvema odmerkoma, kar je možno, saj nobeno cepivo ni stoodstotno učinkovito. Epidemiologi so s primerom seznanjeni in so ustrezno ukrepali. Južnoafriški sev še ni dokazan,« so nam na kratko odgovorili.Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoje glede domnevne okužbe z južnoafriško različico virusa dejala, da so ciljne skupine raziskav o morebitnih novih različicah tisti, ki se ponovno okužijo z virusom, tisti ki so se okužili po cepljenju ter tisti, ki imajo podatke v amenzi oz. ki so sumljivi, da bi šlo lahko za okužbo z novo različico.