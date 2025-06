V UKC Ljubljana sprejeli mladoletnika, ki se je zastrupil s pokajočimi bomboni

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je potrdil, da vzorec pokajočih bombonov z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo pod imenom Dynamite Popping Candy, vsebuje polsintetični kanabinoid HHC-C9 (CC9), piše na portalu DrogArt.

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so zaradi zaužitja teh bombonov obravnavali primer intenzivne hospitalizacije mladoletne osebe, ki je utrpela zastrupitev.

Fizični učinki vključujejo tahikardijo, slabost, bruhanje, krče, motnjo zavesti in poslabšanje motoričnih zmogljivosti ter slabšo artikulacijo,« so opozorili v društvu DrogArt. FOTO: Nacionalni Laboratorij Za Zdravje, Okolje In Hrano

Nevarni učinki snovi HHC-C9

Gre za snov, o kateri je trenutno zelo malo informacij, a je znano, da ima podobne učinke kot akutna zastrupitev s THC-jem. Uporabniki lahko po zaužitju doživljajo neprijetne psihične simptome, kot so zmedenost, tesnoba in strah, ter fizične učinke, med katerimi so povečan srčni utrip (tahikardija), slabost, bruhanje, krči, motnje zavesti, slabše motorične sposobnosti in motena artikulacija, pravijo na DrogArtu.

Gre za izdelek Dynamite Popping Candy, na katerem sicer piše, da je za starejše od 18 let. Prodaja se v obliki pokajočih kristalov z okusom jagode, v njem pa so odkrili polsintetični kanabinoid.

Strokovnjaki uporabo odsvetujejo, saj gre za nevarno in slabo raziskano snov, ki povzroča resno tveganje za zdravje, še posebno pri otrocih in mladostnikih. Organi uporabnike pozivajo k previdnosti in takojšnjemu iskanju zdravniške pomoči v primeru suma na zastrupitev.