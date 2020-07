V UKC Ljubljana prepoved obiskov: Smo na meji zmogljivosti, širijo se številne okužbe

Poklukar: Delamo na meji zmogljivosti

Prepoved obiskov v izolski bolnišnici na vseh oddelkih

Splošna bolnišnica Izola zaradi poslabšane epidemiološke situacije glede okužb z novim koronavirusom do preklica prepoveduje obiske na vseh oddelkih bolnišnice. Spremljevalci bolnikov naj bodo prisotni v bolnišnici le v nujnih primerih oziroma iz resnih razlogov.



Lejko Zupančeva: Nikoli se zares ne ve, kako hud potek bolezni bo



Morda je virus res nekoliko blažji ...



V UKC Ljubljana številne okužbe, imajo novo mikroepidemijo



Lejko Zupančeva: Žarišča imamo pod nadzorom in nad okužbami nismo presenečeni

Generalni direktor UKC Ljubljanain predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanjasta za medije spregovorila o trenutni epidemiološki sliki in razmerah v UKC Ljubljana.Zaradi splošnega poslabšanja epidemiološke situacije zaradi novega koronavirusa se je vodstvo UKC Ljubljana odločilo, da z današnjim dnem prepove vse obiske hospitaliziranih bolnikov v UKC Ljubljana. Izjeme ostajajo obiski na intenzivnih enotah, pri bolnikih, ki so na paliativnem zdravljenju, v pediatrični kliniki in v porodnišnici. Čas obiska je omejen na 15 minut in za eno zdravo osebo.V kliničnem centru so po besedah Poklukarja vzpostavili dva sistema oskrbe s pacientki: za tiste, ki imajo koronavirus ali pa sum na koronavirus, in tiste brez koronavirusa, kar po njegovih besedah terja velike infrastrukturne in kadrovske spremembe. To po njegovih besedah že povzroča, da v kadrovskem smislu delajo na mejah zmogljivosti. S pritiskom na infekcijsko kliniko pa se je povečal tudi pritisk na NMP, in so na robu zmogljivosti. Tudi zato so določene bolnišnice že prosili za pomoč pri sprejetju pacientov. Ostale bolnišnice se sicer ne aktivirajo, dokler infekcijska klinika ne sprejme 14 pacientov, trenutno je sprejetih 10. Najprej je nato na vrsti UKC Maribor.Na infekcijski kliniki se trenutno zdravi 10 ljudi. En oddelek za covid se počasi polni, pripravljenega imajo že drugega, kjer bo tudi intenzivna enota. Tisti, ki so hospitalizirani, ne potrebujejo umetne ventilacije. Med bolniki so tudi ljudje srednjih let. Nekateri imajo po besedahpridružene kronične bolezni, ki sicer v splošnem ne bi predstavljale večjega dejavnika tveganja. »Zbolevajo mladi, ki niso težje ogroženi, ampak poudarjam: nikoli se zares ne ve, kako hud bo potek bolezni.«Po besedah Poklukarja in Lejko Zupančeva k sreči zdaj zbolevajo mlajši, ki ne potrebujejo intenzivnega zdravljenja. Ona meni, da je deloma morda tudi res, da je virus blažji, a predvsem meni, da je ranljiva populacija dojela, da se je treba čuvati, izogibati gneči, zaščititi z masko itd., mlajši pa želijo nadoknaditi zamujeno.V UKC Ljubljana imajo tudi bolnike z drugimi okužbami. »Zdaj imamo veliko težav, ki jih prenašajo klopi. Imamo celo mikroepidemijo borelioze pri otrocih, veliko je klopnega meningoencefalitia. Prvi letošnji primeri so bili kar težki. Na srečo je težjih primerov manj. Druge okužbe so še pljučnice. Zdaj bo med turisti, ki bivajo v hotelih in zdraviliščih, opaziti večji pojav legionele, in še dve okužbi, ki se jih bojimo: leptospiroza, ki poteka lahko tudi v težji obliki z akutno odpovedjo ledvic, in mišja mrzlica, ki še ni izginila. To so naše avtohtone bolezni, ki jih imamo vsako leto.« Lejko Zupančeva je dejala še, da je ukrep po večjem nadzoru ljudi v karanteni odličen ukrep in da bi se morda v nekaterih večjih žariščih po Sloveniji bilo smiselno začasno zapreti domove za starejše.Glede na podatke, ki jih imajo, so posamezna žarišča pod dobrim nadzorom in se virus nenadzorovano ne širi. Pri ljudeh, ki so trenutno pozitivni, niso presenečeni, da so okuženi, »saj če zboli 6-članska družina, je že šest pozitivnih,« miri Lejko Zupančeva. Zdaj vse stike, ki jih je imela okužena oseba tudi testirajo. Priznava pa, da so jih prej malo manj, zato se je virus tudi nenadzorovano širil. Manj stikov pa so testirali zato, ker so imeli težave z dobavo testov.