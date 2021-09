V UKC Ljubljana katastrofalne razmere: paciente prestavljali na druge oddelke (FOTO)

»Da je mera polna, se je poleg četrtega vala covida včeraj zgodila še katastrofa zaradi močnega naliva,« je dejal v. d. generalnega direktorja UKC LjubljanaPoplavljena je vsa kritična infrastruktura, vse stavbe osrednje bolnišnice, zalilo je elektroomarice, kanale informacijske strukture, dvigalne jaške, po glavni stavbi pa je voda tekla kot slap.Najhujše je bilo na ORL, DTS, porodnišnici in polikliniki. V porodnišnici je bilo 30 centimetrov vode. Posledice so začeli odpravljati okoli polnoči in do 7. ure je bilo praktično vse pripravljeno za sprejem novih pacientov. Golobič se je zahvalil vsem sodelavcem, ki so sredi noči pritekli v službo in pomagali pri čiščenju.UKC deluje nemoteno, poplavljena območja so večinoma za silo sanirana, tista, ki še niso, se sanirajo, pacienti pa so prestavljeni v druge sobe in objekte.Po pisanju očividke je voda tekla po stenah in poplavljalo je vsepovsod, na udaru je bil tudi najnovejši covidni oddelek, ki so ga v rekordnem času zgradili konec lanskega leta. Kolikšna je škoda, še ne vedo, a po grobih ocenah gre v sto tisoče evrov, je na novinarski konferenci dejal Golobič.