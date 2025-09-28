V UKC Ljubljana bi potrebovali 400 sester, dobili so jih devet: »Veseli smo vsake kapljice v tem morju«

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so na poziv za pomoč prejeli 33 prijav medicinskih sester, po opravljenih razgovorih pa se jih je za delo odločilo le devet. V UKC-ju bi jih sicer potrebovali kar okoli 400, poroča Televizija Slovenija.

Glavna medicinska sestra Zdenka Mrak je ob tem poudarila: »Ne, jasno, da ne zadostuje, pri nas primanjkuje veliko več medicinskih sester. A tako zelo je problematično, da smo veseli vsake kapljice v tem morju.«

»Medicinske sestre odhajajo iz sistema zaradi neurejenih delovnih razmer, preobremenjenosti in pomanjkanja spoštovanja. Potrebujemo sistemske rešitve, ustrezne pogoje dela in primerno plačilo.«

Največ prijav, 18, je prišlo iz zasebnega medicinskega centra Iatros. V UKC-ju napovedujejo nov poziv in pomoč iščejo na vseh oddelkih, tudi tam, kjer delo poteka ponoči in ob koncih tedna. Ob tem zagotavljajo, da prisile ne bo: »Prisila nikoli ni najboljša, pa tudi vemo, da imajo v drugih bolnišnicah po Sloveniji večinoma stiske s kadrom,« je dodala Mrakova.

Zdenka Mrak. FOTO: Voranc Vogel

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec opozarja, da golo »gašenje požarov« ne bo dovolj. »Medicinske sestre odhajajo iz sistema zaradi neurejenih delovnih razmer, preobremenjenosti in pomanjkanja spoštovanja. Potrebujemo sistemske rešitve, ustrezne pogoje dela in primerno plačilo,« je bila jasna.