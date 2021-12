V učbeniku za OŠ opazila pesem voditelja nacionalke in himno SDS

Na družbenem omrežju twitter je nekdo z vzdevkom Marija hobotnica objavil fotografijo iz delovnega zvezka za sedmi razred osnovne šole, iz katerega izhaja, da se učenci učijo domoljubno pesem Za Slovenijo živim, avtorja Igorja Pirkoviča.

Pirkovič je novinar in voditelj na RTV Sloveniji, pisec domoljubnih pesmi in tudi avtor zgoraj omenjene pesmi, ki je tudi himna stranke SDS.

Naloga v delovnem zvezku od učenca zahteva, da pesem prebere in v kratkem sestavku utemelji, »zakaj ljubiš svojo domovino« in opiše »dogodek, ob katerem si še posebej močno začutil to ljubezen«.

Pod objavo na twitterju so se zvrstili komentarji, v katerih so opozarjali tudi, da za vsak razred obstaja več učbenikov različnih založnikov in da najverjetneje ni v vseh omenjene vsebine. Iz katerega učbenika se bodo učili, pa v šoli odloča aktiv učiteljev slovenščine, je pojasnila ena od komentatork na twitterju.