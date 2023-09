V Tržaškem zalivu opazili skupino škatlastih meduz: ožig je lahko zelo boleč (VIDEO)

V Tržaškem zalivu so v zadnjih dneh opazili skupine kubomeduz, ki so v Jadranu sicer razmeroma redke, njihov ožig pa je lahko zelo boleč, poročajo italijanski mediji. Kot piše tržaški dnevnik Il Piccolo, so kubomeduze opazili na območju med Križem in Devinom.

Po navedbah agencije za okolje Arpa so tudi v Lignanu. Medtem ko so v zadnjem času na območju opažali posamezne primerke, gre tokrat tudi za skupine kubomeduz - pri Križu naj bi blizu obale opazili skupino kakih 20 ožigalkarjev.

Na območju blizu gradu Miramare pri Trstu zato ljudem odsvetujejo nočno kopanje, saj te meduze privlači predvsem svetloba luči, poroča italijanska radiotelevizija Rai.

Kubomeduze, znane tudi kot škatlaste meduze, so razred morskih ožigalkarjev, podobnih klobučnjakom, v katerega uvrščamo nekaj deset danes znanih vrst, ki živijo v toplih poltropskih in tropskih morjih.

Vse pogostejše v Sredozemlju

Po poročanju spletnega portala Quotidiano gre v Tržaškem zalivu za meduze z latinskim imenom Carybdea marsupialis, ki izvirajo iz Atlantika, vendar so vse pogostejše v Sredozemlju. Ta vrsta meduz ima klobuk v obliki kocke s stranico okoli štiri centimetre in štiri ožigalke, ki so lahko tudi do desetkrat daljše od telesa. So manj nevarne od pogosto smrtonosnih tropskih vrst, njihov strup pa je občutljiv na toploto.

Ožig teh meduz povzroči lažje opekline, ki pa lahko ostanejo več tednov.