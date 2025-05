V Tržaškem zalivu opazili morskega psa! Ta vrsta lahko plava s hitrostjo do 90 kilometrov na uro (VIDEO)

V Tržaškem zalivu so pred nekaj dnevi opazili in posneli sinjega morskega psa (Prionace glauca), dolgega približno meter in pol. Posnetek mladiča je nastal nekaj milj od obale pri Barkovljah, posnel pa ga je ribič Adriano Condello.

Čeprav ta hitri in vitki plenilec ni redek obiskovalec severnega Jadrana – območje je znano kot pomembno gnezditveno območje vrste – ga večina javnosti redko opazi, poroča 24ur. Pogosteje konča kot nenamerni ulov (prilov) v ribiških mrežah, kar pogosto vodi v pogin, saj preživetje po izpustitvi ni zagotovljeno. V Sredozemlju je po oceni IUCN sinji morski pes kritično ogrožen.

Sinji morski pes je prepoznaven po torpedasti obliki telesa, dolgih, koničastih plavutih in velikih očeh. Sposoben je plavati s hitrostjo do 90 kilometrov na uro, zaradi česar sodi med najhitrejše morske pse. Ima ostre, nazobčane zobe, s katerimi lovi predvsem ribe.

Odrasli osebki lahko dosežejo dolžino do štirih metrov in tehtajo tudi do 150 kilogramov. Zaradi prekomernega ribolova in slabe regulacije ulova vrsto danes ogroža neposredna nevarnost izumrtja – kljub temu, da gre za enega najbolj razširjenih morskih psov.