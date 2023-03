V Trbovljah brez pitne vode, potrebno je prekuhavanje

Zaradi intenzivnih nočnih padavin za celotno območje javnega vodovoda Trbovlje velja preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Svetujejo, naj voda vre vsaj tri minute.

Zaradi nepredvidene okvare, do katere je prišlo ponoči, je občasno prekinjena tudi dobava pitne vode na območjih Prapreče in Potoška vas. Okvaro že odpravljajo, so v trboveljskem komunalnem podjetju zapisali na svoji spletni strani. Ukrep velja do preklica, so še zapisali.

Hranimo jo v hladilniku

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v isti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur, so na komunali povzeli navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo). Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oziroma drugih napitkov, še priporoča NIJZ.

