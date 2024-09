Začasno zaprli pediatrični in porodni oddelek v trboveljski bolnišnici

V Splošni bolnišnici Trbovlje so zaradi pomanjkanja osebja v ponedeljek začasno zaprli dva oddelka, in sicer pediatrični in porodni oddelek. Oba oddelka bosta zaprta do konca tega tedna, v ponedeljek pa naj bi začela ponovno nemoteno delovati, je poročala Televizija Slovenija (TVS).

V bolnišnici se že dlje časa srečujejo s kadrovsko stisko. Zaposlena je le ena pediatrinja za polni delovni čas in ena za 20 odstotkov delovnega časa, ostalo po poročanju TVS pokrivajo s honorarnimi oziroma pogodbenimi sodelavci.

Ker je sredi avgusta pediatrinja, ki je zaposlena za polni delovni čas, odšla na daljšo bolniško, v tem tednu pa je zbolel še eden od članov ekipe, niso uspeli zagotoviti dovolj kadra za varno izvajanje dejavnosti, zato so pediatrični in porodni oddelek začasno za teden dni zaprli.

Bolnike bodo napotili v bližnje zdravstvene ustanove

V tem času bodo bolnike in bolnice napotili v bližnje ustanove, in sicer v splošni bolnišnici Celje in Novo mesto ter v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je poročala TVS. Na porodnem oddelku, kjer je letno nekaj manj kot 400 porodov, torej v tem tednu porodi niso možni, so pa na oddelku trenutno še trije novorojenčki, ki jih bodo danes ali premestili v druge ustanove ali odpustili v domačo oskrbo.

Kot je za TVS povedala v. d. strokovne direktorice Tadeja Jelenko, so za vse bolnike ustrezno poskrbeli tako, da so jih v primeru potrebe po nadaljevanju zdravljenja premestili v druge ustanove. »V tem tednu bo ambulantna dejavnost pediatričnega oddelka potekala nemoteno, zato Jelenko prosi vse, ki ima jo v tem tednu termin v kardiološki, nefrološki in pa alergološki ambulanti, da pridejo na pregled«.