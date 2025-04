V torek povečana vojaška aktivnost nad Slovenijo, to je razlog

Slovenija bo v torek, 29. aprila 2025, gostila del mednarodne vojaške vaje Neptun Strike 2025, ki poteka pod poveljstvom Nata in združuje zračne, kopenske in pomorske sile zavezništva. Med 11.30 in 15.30 bodo nad osrednjim vadiščem Slovenske vojske v Postojni izvajali usposabljanje pripadniki Slovenske vojske in njihovi zavezniški partnerji.

Vaja bo osredotočena na urjenje kontrolorjev združenega ognja, kjer bo sodelovala 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe, podprta z zavezniškimi letali, ki bodo preletavala vadišče. Zaradi intenzivnih aktivnosti se na območju pričakuje povečan hrup, so sporočili iz Slovenske vojske.

Za usklajenost in varnost letalskih operacij bo skrbel 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki je ključni element nadzora slovenskega neba v okviru zavezništva.

Kot smo poročali, se je na območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in vadišča v Postojni sredi aprila začelo tudi usposabljanje v okviru mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev, območja so takrat preletavala letala in helikopterji. Na Vrhniki in v Borovnici pa so medtem izvedli vojaško vajo Skok, ki je predvidevala morebitno sabotažo v tehničnem skladišču vojaške opreme v Borovnici in močno eksplozijo.

Kaj je Neptun Strike 2025?

Gre za obsežno mednarodno vojaško vajo, ki jo organizira Nato in se izvaja v različnih državah članicah z namenom preverjanja sposobnosti sodelovanja med enotami na kopnem, morju in v zraku. Slovensko sodelovanje na vaji je del zavez držav članic k skupni obrambi in varnostni pripravljenosti v okviru Severnoatlantskega zavezništva.

Vojaška vaja Jadranski udar 2021. FOTO: Jure Eržen/delo

Kot poudarjajo v vojski, je cilj vaje izboljšati interoperabilnost, izmenjavo taktičnih znanj in preverjanje oborožitvenih sistemov v realnih okoliščinah.

Obvestilo prebivalcem: preleti bodo glasni

Zaradi intenzivnih preletov vojaških letal bodo prebivalci Postojne in širše okolice v torek slišali povečan letalski hrup. Slovenska vojska ob tem prosi za razumevanje in poudarja, da gre za redno usposabljanje v okviru mednarodnih varnostnih zavez, ki krepi tako nacionalno kot kolektivno varnost.

Mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2024 FOTO: Zvone Vrankar/Slovenska Vojska

Vaja Neptun Strike 2025 ponuja možnost, da slovenske sile utrjujejo povezave z zavezniškimi partnerji ter izpopolnjujejo delovanje v kompleksnih operativnih scenarijih.

Že lansko leto je na območju Slovenije potekala obsežna vojaška vaja Zvezda Triglava, med katero je 700 vojakov v Karavankah streljalo in hrumelo med ogroženimi vrstami. Več o tem lahko preberete tukaj.