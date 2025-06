V torek in sredo bo v Novem mestu popolna zapora odseka Seidlove ceste

Zaradi asfaltiranja cestišča bo v torek po jutranji prometni konici vzpostavljena popolna zapora Seidlove ceste na 200-metrskem odseku od križišča s Koštialovo ulico v smeri Plave lagune. Za dostop do Mestnih njiv bo še naprej izmenično enosmerna delna zapora, so sporočili iz Mestne občine Novo mesto.

Obvoz za vsa vozila bo potekal skozi Ločno in Bršljin na relaciji Seidlova cesta-Andrijaničeva cesta-Ljubljanska cesta-Seidlova cesta in obratno.

Avtobusi mestnega potniškega prometa

V torek avtobusi mestnega potniškega prometa linij 3, 4 in 5 ne bodo ustavljali na postajališčih Novo mesto-gimnazija (obe smeri), Novo mesto-pokopališče Ločna (obe smeri) in Novo mesto-novi most (na strani KCJT). Potniki bodo lahko uporabili najbližji nadomestni postajališči Krka in Novo mesto-novi most (pri železniški postaji in pri občinski upravi).

Po zaključku del v sredo bo na istem odseku ponovno vzpostavljena delna zapora.