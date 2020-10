Okuženi vsi oskrbovanci doma starejših Petrovo Brdo

Kot sporočajo z občine Tolmin, je v Domu upokojencev na Petrovem Brdu okuženih vseh 86 oskrbovancev in tudi 10 zaposlenih. Potem ko sta bila v četrtek pozitivna dva oskrbovanca, so testiranja v zadnjih 48 urah pokazala, da je virus prisoten domala pri vseh, zato je zdaj v celotni stavbi vzpostavljena rdeča cona.



Pri reševanju nastale situacije se je vodstvo doma nemudoma povezalo z ZD Tolmin in občinskim štabom CZ Občine Tolmin in vzpostavilo predviden protokol delovanja, vsi oskrbovanci so trenutno pod rednim zdravstvenim nadzorom in ne potrebujejo bolniške oskrbe.



Na občini pričakujejo, da se bo zaradi velike razširjenosti virusa okužba pojavila tudi pri preostalih zaposlenih. Že okuženi so se sicer odločili, da bodo zaradi kadrovske stiske nadaljevali delo, če se jim stanje ne bo poslabšalo.