V Tivoliju postavili ograje, to je razlog

Na Tivolskem ribniku od lanske jeseni domuje labodji par. Ker sta laboda v zadnjih dneh začela znašati gnezdo, so zato, da bi imela za gnezdenje in vzgojo mladičev mir, namestili začasno ograjo, so sporočili iz javnega podjetja Voka Snaga. Obiskovalce prosijo, naj se labodoma ne približujejo in naj ju ne hranijo.

Na Tivolskem ribniku si je labodji par začel ustvarjati gnezdo tik pod ograjo na jugovzhodni strani ribnika. »Tam se lahko gnezdu preveč približamo in s tem vznemirjamo ptici. Če je motenj v času gnezdenja preveč, lahko samica gnezdo zapusti oziroma preneha valiti. Zaroda v takem primeru ni,« so pojasnili ter obiskovalce parka in mimoidoče naprosili, naj ptic ne vznemirjajo in naj se jim ne približujejo.

Kot so poudarili, ptice za gnezdenje in vzgojo mladičev potrebujejo predvsem mir. Za drugo poskrbijo same. »Obiskovalce prosimo, naj jih ne hranijo, saj s tem pogosto naredijo več škode kot koristi. Labodi imajo na Tivolskem ribniku dovolj hrane. To dokazuje tudi dejstvo, da se par tam zadržuje dlje časa in da je ribnik zapustil le v času, ko je bil ta popolnoma zamrznjen,« so zapisali.

Gnezdenje pticam v urbanem okolju po njihovih navedbah prinaša posebne izzive. »A izkušnje iz Slovenije, denimo z mariborskega Lenta, iz Fiese in z ljubljanskega Koseškega bajerja, kažejo, da labodi lahko uspešno (od)gnezdijo tudi v popolnoma urbanem okolju, če smo ljudje dovolj uvidevni in spoštujemo njihov življenjski prostor,« so dodali v podjetju.