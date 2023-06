V tem upokojenskem klubu do slovenske policije še vedno čutijo pripadnost (FOTO)

Prav prijetno je bilo na slovesnosti v veliki dvorani Gledališča Park v Murski Soboti, na kateri je Klub Maksa Perca, upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Murska Sobota, zaznamoval 50 let delovanja. Pol stoletja obstoja je vsekakor jubilej, ki je hvalevreden, saj kaže, kako pomembna je skrb za generacije, ki so policijo gradile pred desetletji.

Dogajanje je bilo tudi glasbeno obarvano.

»Naši upokojenci in upokojenke ste ljudje, ki ste velik del življenja podarili naši instituciji. Ste del generacije, ki je do slovenske policije čutila resnično pripadnost, v svoji dolgoletni karieri pa ste preživeli marsikaj, od kriznih, negotovih časov do burnih demokratičnih procesov. Pripadate generaciji, ki je sooblikovala novo, sodobno policijsko organizacijo,« je uvodoma dejala voditeljica programa Suzana Rauš, tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Murska Sobota. Proslave so se udeležili številni gostje, denimo murskosoboški podžupan Timi Gomboc, ki je po pozdravnem nagovoru slavljencem podelil posebno priznanje.

Povezovanje in druženje

Pisalo se je leto 1973, ko je bil ustanovljen Klub Maksa Perca, njegovo sodelovanje z murskosoboško policijsko upravo je na visoki ravni. Člani v dejavnosti vključujejo tudi aktivno zaposlene. To spodbuja medgeneracijsko solidarnost in pripomore k prenosu bogate policijske dediščine na aktivne policistke in policiste ter preostale zaposlene. To je v nagovoru poudaril tudi direktor PU Damir Ivančić, v imenu ministrstva za notranje zadeve (MNZ) pa je prisotne pozdravila državna sekretarka Helga Dobrin. Poslanstvo Klubov Maksa Perca po vsej Sloveniji je povezovanje, druženje in uresničevanje skupnih interesov upokojenih delavcev in ob tem promocija ter širjenje varnostne kulture. Navzoče je nagovoril Jožef Grah, predsednik Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Slovenije, slavnostni govornik pa je bil Marjan Horvat, zdajšnji predsednik, ki je prisotne popeljal skozi pet desetletij klubskega delovanja.

Dogajanje je bilo tudi glasbeno obarvano, zapel je Mešani pevski zbor Štefana Kovača iz Murske Sobote, ki deluje od leta 1967; 20 pevk in pevcev družita veselje do petja ter prijateljstva in želja po novih izzivih. Ustvarjalnost delijo z drugimi zbori, saj se udeležujejo nastopov, revij, koncertov in tekmovanj. Pevka v njem je tudi Dragica Rumež, članica Kluba Maksa Perca. Od leta 2012 jih vodi Tomi Bušinoski. Svoj delež je prispeval mladi Luka Kumer, učenec pozavne in evfonija na Glasbeni šoli Murska Sobota, sicer član Pihalne godbe Bakovci, pod mentorstvom prof. Marka Slaviča in ob spremljavi na klavirju prof. Fade Azzeh. Sodeloval je še kvintet Klopotec Kapela, ki ga vodi Anton Divjak in v katerem je član Kluba Maksa Perca Albin Marinič. Sodelovali so odlični glasbeniki policijskega orkestra.

Zapeli so člani kvinteta Klopotec Kapela.

Zaigral je mladi glasbenik Luka Kumer.

Podelili so zlate plakete za posebne zasluge pri delovanju kluba. Ker so s svojim delom bistveno pripomogli k njegovemu uspešnemu delovanju, so jih prejeli štirje dozdajšnji, še živeči predsedniki, in sicer: Miroslav Cizej (1977–1981), Ladislav Bagladi (2003–2007), Milan Horvat (2007–2011) in zdajšnji Marjan Horvat. Predsednik Mirko Ploj je podelil zahvalo sosedom iz Pomurja za dobro sodelovanje.