V tem slovenskem mestu bodo zgradili 126 neprofitnih stanovanj

Predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Remec in župan Mestne občine Celje Matija Kovač sta pred dnevi podpisala pogodbo o prodaji zemljišč v vrednosti 1,4 milijona evrov. Na 1,5 hektara velikem zemljišču bo sklad zgradil šest blokov s skupaj 126 neprofitnimi stanovanji. Graditi bodo začeli prihodnje leto, zaključek projekta pa je predviden konec leta 2028.

Novo sosesko bodo zgradili severno od stanovanjske soseske DN10 v Singenski ulici, kjer je 142 javnih najemnih stanovanj, ki sta jih občina in družba Nepremičnine Celje uradno odprli pred dvema letoma. Stanovanjski sklad, ki je za sosesko DN10 dal povratna sredstva, bo v novi stanovanjski soseski investitor, in to bo prvi samostojni projekt sklada v Celju. Poleg stanovanj bodo uredili tudi zelene in parkirne površine, vse prometne površine pa bodo na robu soseske.

Pogodbo o prodaji zemljišč v vrednosti 1,4 milijona evrov sta podpisala predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Remec (levo) in župan Mestne občine Celje Matija Kovač (desno). Zraven je bil tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Foto: Špela Kuralt

Črtomir Remec je povedal, da bodo stanovanja velika od 35 do 85 kvadratnih metrov: »Vrednost nakupa zemljišča je slabih 1,4 milijona evrov, celotna investicija pa bo verjetno stala več kot 20 milijonov evrov.« Dodal je, da s to investicijo dopolnjujejo največji val gradnje javnih najemnih stanovanj v samostojni Sloveniji: »1500 stanovanj je v devetih projektih, kar je daleč največ stanovanj v določenem trenutku v gradnji. Trije projekti se že gradijo, preostale bomo začeli graditi do konca tega leta oziroma najpozneje na začetku naslednjega.« Za celjsko sosesko načrtujejo, da bodo letos pridobili gradbeno dovoljenje.

V lokalni skupnosti najbolje vedo, kdo najbolj potrebuje stanovanje.

Remec je še dodal, da imajo zagotovljene finance za 500 od skupaj 1500 stanovanj, zato je ključna podpora ministrstva za solidarno prihodnost. Minister Simon Maljevac je ob tem poudaril, da so sredstva zagotovljena, in sicer sto milijonov evrov na leto prihodnjih deset let: »To je največja gradnja javnih najemnih stanovanj v zadnjih 30 letih.«

Dodatni načrti

Minister Maljevac je še dejal, da ima Celje že približno 2000 javnih stanovanj, kar predstavlja 10,4 odstotka vseh stanovanj v mestu. To je več, kot je povprečje OECD in EU, ter več kot slovensko povprečje, ki znaša približno štiri odstotke. Nova stanovanja, njihova gradnja naj bi bila zaključena konec leta 2028, ne bodo na voljo le Celjanom – na zadnjem razpisu je bilo na seznamu 500 celjskih prosilcev –, ampak tudi prebivalcem drugih občin, je napovedal Remec: »To je rezultat prizadevanja ministrstva, da so stanovanjski zakon do te mere korigirali, da je zdaj mogoče, da tudi lokalne skupnosti razpišejo stanovanja ne samo za prebivalce občine. Razpolagalno pravico bomo za vseh 126 stanovanj dali lokalni skupnosti oziroma organizaciji Nepremičnine, saj v lokalni skupnosti najbolje vedo, kdo najbolj potrebuje stanovanje. Tako bomo naredili tudi v Novem mestu, kjer bomo stanovanja odprli 25. marca, in nato z vsemi 1500 stanovanji, ki so v gradnji.«

Dela se bodo začela prihodnje leto. Foto: Vizualizacija Arhitektura Mj

V Celju sicer načrtujejo še dodatno gradnjo javnih najemnih stanovanj. Župan Matija Kovač je napovedal, da občina in družba Nepremičnine načrtujeta gradnjo nove soseske na zahodu Dečkovega naselja, prostorski akt naj bi bil razgrnjen že letos. Kovač je dodal, da pripravljajo tudi stanovanjski program: »Ta bo začrtal javne investicije za prihodnje obdobje, potrebne izdelave prostorskih aktov in tudi nekatere zasebne investicije, ki bodo v mestu v prihodnjih letih.« Špela Kuralt