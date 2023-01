V tem slovenskem kraju je čudo narave, impresivno 12-metrsko okno v skali

Slovenija skriva številne naravne in kulturne bisere, zato se je smiselno odpraviti tudi na raziskovanje njenih manj znanih in turistično obleganih kotičkov. Tokrat vam predstavljamo mesto Ajdovščina in njeno okolico. Njeno podobo, zgodovino, lepote, znamenitosti ter možnosti za rekreacijo in doživetja, ki jih ponuja, nam je predstavila Kristina Pelicon, predstavnica Turistično-informacijskega centra Ajdovščina.

Preberite več na Onaplus.si