V tem muzeju žvenketajo kozarci

Turistično društvo Podlehnik se trudi razvijati podeželski turizem z odlično domačo kulinariko in vini s haloškega območja, saj je pretežno vinogradniška pokrajina. Krajane med sabo povezuje želja po napredku. Želijo podati tudi edinstveno kulturno-zgodovinsko zgodbo, z običaji, šegami in navadami iz lokalnega okolja.

»Vsak Slovenec bi moral doživeti prvinske lepote haloške pokrajine in toplino domačinov, odkriti naravne in kulturne znamenitosti sredi vinorodnih krajev,« k razvoju stremijo v Podlehniku. Na Gorci, na mavrični strani Haloz, so zato izvedli odprtje sezone ob Viničarskem muzeju. Dan so zaznamovali z dvema velikima projektoma. Naredili so novo ograjo okrog etnološkega muzeja in uredili zelenico. Viničarski muzej pa je zaključil projekt Življenje viničarjev nekoč v sodelovanju z občino Podlehnik.

Navzoče so nagovorili predsednik Milan Vidovič, župan Podlehnika mag. Sebastian Toplak. Blagoslov je opravil domači duhovnik p. Benjamin Mlakar. V kulturnem programu so nastopili domači ljudski godci in ljudski godci iz Vidma ter ljudski pevci Fantje iz Jurov KD France Forstnerič Videm, program je popestrila humoristka, čistilka Zofka. Sledila je zakuska, nakar so se podali v degustacijsko klet, kjer je potekala pokušina vin domačih vinarjev.

Za dobro vzdušje so poskrbeli Muzikanti iz vseh vetrov. Še dolgo v noč so odmevali vesela pesem, smeh in žvenket kozarcev ob nazdravljanju z rujno kapljico. Viničarski muzej bo obratoval ob koncih tedna, vsako popoldne. Ponuja degustacijo kakovostnih in vrhunskih vin ter domačo kulinariko.