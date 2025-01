V tem muzeju je največja razstava slovenske umetnosti na Dunaju

Dunajski muzej Belvedere v sodelovanju z Narodno galerijo Slovenije predstavlja razstavo Svet v barvah, vrhunce slovenskega slikarstva iz obdobja narodne emancipacije med letoma 1848 in 1918. Gre za doslej največjo razstavo slovenske umetnosti v avstrijski prestolnici, ki bo na ogled v Spodnjem Belvederu med 30. januarjem in 26. majem 2025.

Začetek novega leta bo tako zasijal v znamenju slovenskega umetniškega ustvarjanja. Dunajski muzej Belvedere bo kar štiri mesece gostil razstavo osrednjih del slovenskega slikarstva, ki bo obiskovalce popeljala skozi obdobje pomladi narodov leta 1848 do razpada avstro‑ogrske monarhije leta 1918, so sporočili iz mednarodne pisarne mesta Dunaj v Ljubljani.

30. januarja bo odprtje.

Razstavljena bodo dela največjih slovenskih slikarjev predmarčne dobe in druge polovice 19. stoletja, kot so Jožef Tominc, Jožef Petkovšek in Ivana Kobilca, ter dela četverice slovenskih impresionistov – Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matije Jame in Mateja Sternena. Poseben poudarek je namenjen njihovemu ambivalentnemu odnosu do Avstrije in njene prestolnice, saj so številni umetniki del svoje izobrazbe ali kariere preživeli v Gradcu, na Dunaju ali v njegovi okolici. V tem kontekstu bodo številni novoodkriti dokumenti iz arhiva muzeja Belvedere osvetlili kulturnopolitične vezi med Dunajem in Ljubljano v drugi luči.

Na ogled bodo dela največjih slovenskih slikarjev predmarčne dobe in druge polovice 19. stoletja, kot so Jožef Tominc, Jožef Petkovšek in Ivana Kobilca (na sliki njeni Otroci v travi iz leta 1892). Foto: Narodna galerija Slovenije

V ospredju razstave so likovne značilnosti slovenskega ustvarjanja, med katerimi izstopa intenzivna vloga barve. Njen dekorativni učinek, simbolika, izrazna moč in tehnična uporaba so postali orodje izražanja, ki je odmevalo onkraj meja in pustilo pečat v evropskem umetniškem miljeju.

Razstavo sta zasnovala Markus Fellinger, kurator Belvedera, in Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije Slovenije, pri oblikovanju pa sta sodelovala tudi Michel Mohor, kurator Narodne galerije Slovenije, in Miroslav Haľák, asistent kuratorja Belvedera. Program vključuje tudi vodene oglede v slovenščini in raznolike spremljevalne dogodke.