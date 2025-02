V tej slovenski občini starši dobijo 1000 evrov ob rojstvu otroka

Naloga države je ustvariti ustrezne pogoje za odločanje o družini in zagotavljanje visoke kakovosti življenja družin ter varstva in zaščite vseh družinskih članov, zlasti otrok. Država to delno izvaja s prispevki k stroškom preživljanja, skrbjo in varstvom otrok ter dodeljevanjem posebnih pravic zaradi starševstva. Poleg države pri podpori starševstvu v okviru svojih zmožnosti sodelujejo tudi lokalne skupnosti, ki staršem ob rojstvu otroka nudijo enkratno denarno pomoč. Ta se v različnih občinah giblje med 200 in 1.000 evri, ponekod morda celo več, v nekaterih pa sploh ne. Najmanj denarne pomoči za novorojence namenjajo mestne občine, kjer je število otrok največje.

Denarna pomoč ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere občine ponujajo svojim prebivalcem na podlagi občinskih predpisov, zato ne gre za zakonsko obveznost. Starša novorojenega otroka lahko pridobita pomoč, če je otrok državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v občini, kjer vlagata vlogo, in če ta občina omogoča tovrstno podporo. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do pomoči uveljavlja eden od staršev. Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi zakoniti zastopnik otroka, če tako določa odločba pristojnega organa.

Lendava ohranja najvišji znesek pomoči

Župan Janez Magyar. FOTO: Oste Bakal

Med pomurskimi občinami najvišjo enkratno pomoč, 1000 evrov, zagotavljajo občine Gornji Petrovci, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci. Ker je višina pomoči odvisna od vsakoletnega proračuna, se lahko spreminja. Kljub temu je župan Občine Lendavaže sprejel sklep, da bo enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka tudi v letu 2025 ostala v višini 1000 evrov.

»Ukrep, ki velja za otroke, rojene od 1. januarja 2025 dalje, ostaja izraz podpore mladim družinam in spodbuda za brezskrbno preživljanje prvih dni po rojstvu otroka. Za ta namen so v proračunu Občine Lendava zagotovljena sredstva, skladno s predpisi o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka. Občinski svet Občine Lendava s sprejetjem vsakoletnega proračuna določi tudi višino sredstev, namenjenih novopečenim staršem,« so sporočili iz lendavske občine.

Želijo si čim več malčic in malčkov, zato skušajo pomagati - ekološka zibka mojstra Frančka Pelcla. FOTO: Oste Bakal

Na podlagi zagotovljenih sredstev in pričakovanega števila novorojencev Občina Lendava vsaki družini nameni po 1000 evrov za vsakega novorojenčka. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, ki ga je Občinski svet Občine Lendava sprejel 20. junija 2016, v 5. členu določa, da višino pomoči za vsako proračunsko leto določi župan s sklepom. Pri tem se upoštevajo višina sredstev v proračunu, stroški postopka in predvideno število novorojenčkov v tekočem letu.

Župan Janez Magyar poudarja, da je »znesek namenjen podpori mladim družinam in zagotavljanju brezskrbnih prvih skupnih dni. Skupaj gradimo prijazno in spodbudno okolje za naše najmlajše občane.«

Postopek pridobitve denarne pomoči

Ob rojstvu otroka občina upravičencu posreduje čestitko in obvestilo glede izplačila enkratne denarne pomoči v skladu z veljavnim pravilnikom. Upravičenec mora v roku petih dni občini posredovati številko bančnega računa, na katerega bo pomoč nakazana. Po prejemu podatkov občina izda ugotovitveno odločbo, s katero prizna pravico do izplačila denarne pomoči in jo posreduje upravičencu. Nakazilo bo izvedeno po pravnomočnosti odločbe.