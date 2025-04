V tej slovenski občini je novih primerov raka več od povprečja

V Mestni občini Ljubljana (Mol) je udeležba v presejalnih programih Dora, Zora in Svit nižja od povprečja v državi, novih primerov raka pa je več od slovenskega povprečja. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v Ljubljani je povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 19 dni, kažejo podatki NIJZ Zdravje v občini 2025.

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za leto 2023 kažejo, da je bila odzivnost v program Svit v Mol 63,4 odstotka, medtem ko je bila v Sloveniji 65,3 odstotka. Presejanost v programu Zora je bila med ženskami, starimi od 20 do 64 let, v zadnjem triletnem obdobju 72,3-odstotna, v Sloveniji 74,5-odstotna. Presejanost v programu Dora za ženske med 50 in 69 letom starosti je bila 72,5-odstotna, v Sloveniji pa 77,9-odstotna.

Več novih primerov raka pljuč in raka dojke

V Ljubljani so med letoma 2017 in 2021 odkrili povprečno 581 novih primerov raka na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji deset manj. Več od povprečja so v prestolnici zaznali tudi novih primerov raka pljuč in raka dojke, manj pa raka debelega črevesa in danke.

Letna stopnja umrljivosti zaradi vseh vrst raka pred 75. letom starosti je od leta 2019 do 2023 znašala 129 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 143. Zaradi raka pljuč je v tem obdobju v Ljubljani umrlo povprečno 33 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 34.

Stopnja umrljivosti po stalnem prebivališču v Mol je med letoma 2019 in 2023 povprečno znašala 820, kar je manj od slovenskega povprečja, ki je v tem obdobju povprečno znašala 922 na 100.000 prebivalcev. Nižja je tudi stopnja umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja ter samomora.

Manj oseb s povišanim krvnim tlakom

Letna stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9. Nižja od slovenskega povprečja je tudi pojavnost možganske kapi med prebivalci, starimi od 35 do 84 let, ki znaša 1,8. V Sloveniji je ta stopnja 2,3.

V Ljubljani je manjši od slovenskega povprečja tudi delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni in duševnih motrenj ter zdravila proti strjevanju krvi. Nižja od povprečja je pojavnost klopnega meningoencefalitisa.

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 6,1. Višja od povprečja je bila tudi stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v prometnih nesrečah, delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji pa je bil nižji od slovenskega povprečja. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.

19 odstotkov otrok s prekomerno težo

Telesni fitnes osnovnošolskih otrok in mladostnikov opisuje delež otrok, ki dosegajo ustrezno raven gibalne učinkovitosti. Ta je leta 2023 v Ljubljani znašal 50,2, v Sloveniji pa 48,4. Prekomerno težo je imelo 19,1 odstotka otrok in mladostnikov, medtem ko je bilo državno povprečje 23,4 odstotka.

NIJZ je letos objavil tudi nove kazalnike precepljenosti. Precepljenost otrok s cepivom proti okužbam s HPV, šestvalentnim cepivom proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, hemofilusu influence tipa b in hepatitisu B ter cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je v Ljubljani pod slovenskim povprečjem, medtem ko je precepljenost proti pnevmokoknim okužbam višja od povprečja.