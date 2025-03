V igrači, kupljeni v Sloveniji, našli nevarno kemikalijo: kako strupena je? (FOTO)

Zveza potrošnikov Slovenije je objavila odpoklic izdelka Salon za tetoviranje Clementoni zaradi prisotnosti nevarne kemikalije benzofenon.

Testiranje igrače je izvedel Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, benzofenon pa so našli v barvah za poslikavo telesa.

V primeru, da imate ta izdelek doma, ga ne uporabljajte. Če ga boste vrnili v trgovino, kjer ste ga kupili, vam je trgovec dolžan vrniti kupnino.

Kako strupen je benzofenon?

Znano je, da benzofenon sodi med nevarne snovi, Evropska unija pa je njegovo uporabo omejila v kozmetičnih izdelkih.

Študije so pokazale, da je na podganah povzročal tumorje jeter. Zaradi tega je tudi v ZDA uvrščen na seznam potencialnih karcinogenov, piše umetna inteligenca.

Vpliva tudi na endokrini sistem, saj moti delovanje hormonov, denimo estrogena. Obstajajo skrb vzbujajoče povezave med motnjami hormonov pri ščitnici, zaradi vsebnosti hormonov pa se omenja še možno tveganje za plodnost in motnje v razvoju pri otrocih, pišejo spletni portali.

Raziskave so pokazale tudi vpliv na razmnoževanje. Pri laboratorijskih živalih so namreč ugotovili vpliv na razvoj zarodkov in spolno zorenje.

Strupen je tudi za okolje, zlasti v morjih prek krem za sončenje.

Podatki o izdelku

Salon za tetoviranje – Clementoni

Crazy Chic Beauty Salon de Tatouage

EAN: 8005125526871, Ref: 52687, vse serije

Proizvajalec: Clementoni S.p.a. Loc Zona Industriale Fontenoce Snc Recanati Marche 62019

Distributer: E.LECLERC, Rudnidis d.o.o, Jurčkova cesta 225 1000 Ljubljana Rudnik

Poreklo izdelka: neznano