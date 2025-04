V tej občini cel kup nepravilnosti pri plačah, vzdrževanju cest in celo dobavi novoletnih okraskov

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica v letu 2023 ter ji izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene, vzdrževanje občinskih cest, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter na drugih področjih poslovanja (notranja revizija, odhodki za svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in za delo po podjemnih pogodbah, odhodki za dobavo novoletnih okraskov in LED-verig).

Računsko sodišče je Občini Škofljica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, so sporočili z računskega sodišča.