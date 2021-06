V teh slovenskih občinah koronaštevilke v nebo

Epidemiološke razmere v državi se izboljšujejo, ukrepi se sproščajo, epidemiologi naj bi vladi predlagali konec epidemije, ne pa tudi sprostitve vseh ukrepov . Kljub temu razloga za pretirano veselje in predvsem za preveliko sprostitev ni, v nekaterih občinah se je namreč v zadnjih dneh število okužb močno povečalo.Glede na tedenski prirast okužb (s primerjavo zadnjih sedmih dni s prejšnjimi sedmimi dnevi vidimo, v katerih občinah število potrjenih primerov še vedno narašča in v katerih jim uspeva trend obrniti navzdol) se je v zadnjih sedmih dneh epidemiološka slika v naslednjih občinah poslabšala za več kot 500 odstotkov: Hodoš, Šalovci, Kuzma, Rogatec, Beltinci, Odranci, Sveti Tomaž, Gornja Radgona, Sveta Ana, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Črna na Koroškem, Mežica, Rečica ob Savinji, Prebold, Kozje, Škocjan, Velike Lašče, Log - Dragomer in Idrija. Ob tem velja omeniti, da gre večinoma za manjše občine z manjšim številom prebivalcev, zato relativno manjše število novih okužb v primerjavi z večjimi občinami bolj vpliva na delež tedenskega prirasta okužb.V Železnikih so v zadnjem tednu v primerjavi s tednom prej potrdili za 400 odstotkov več okužb, sledijo Gornja Radgona (+214,3 %), Dravograd (+200,0 %), Gorje (+150,0 %), Radeče (+150,0 %), Brežice (+108,3 %), za 100 odstotkov pa se je število okuženih povečalo v občinah Miklavž na Dravskem polju, Majšperk, Velika Polana in Tabor.Med občinami, kjer se je tedenski prirast najbolj zmanjšal pa so Križevci, Šentjernej, Preddvor, Apače – v teh imajo 100-odstotni upad okužb.Kako pa je v mestnih občinah? Ljubljana (−21,6 %), Maribor (+11,9 %), Kranj (−21,7 %), Koper (+13,6 %), Celje (−58,5 %), Novo mesto (-21,4 %), Velenje (−21,4 %), Nova Gorica (−16,7 %), Ptuj (−33,3 %), Murska Sobota (−58,3 %) in Slovenj Gradec (−75,0 %).Potrjeni primeri v Sloveniji po občinah v zadnjih sedmih dneh: