V teh delih Slovenije bodite v pripravljenosti, močne nevihte s točo že pri Postojni (FOTO)

Pisali smo, da se nad Slovenijo premika ciklon, ki bo s seboj prinesel novo vremensko motnjo. Poslabšanje vremena se ponekod obeta že danes, svarijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso): »K nam iznad Sredozemlja priteka dokaj topel, a vse bolj vlažen in nestabilen zrak. Tako se že danes dopoldne pojavljajo nevihte v Furlaniji-Julijski krajini, ki lahko v naslednjih urah dosežejo tudi zahodno polovico Slovenije.«

Vremenoslovci, ki delujejo na portalu Neurje.si, so že izdali opozorilo pred nevihtami, ki se bodo sprva pojavljale na zahodu države, popoldan pa se lahko v osrednjem delu razvije celo kakšna izredno močna supercelična nevihta. »Največjo verjetnost za pojav neviht (tudi močnejših) pripisujemo zahodnemu delu. V popoldanskih urah se lahko v osrednjem delu države razvijejo močne (tudi supercelične) nevihte, ki bodo potovale proti severovzhodu (Prekmurju). Možna je tudi debelejša toča. Predvideno dogajanje za območje od Ljubljane čez Velenje in do Maribora je pričakovano od 16. ure dalje,« svarijo na Neurje.si.

Tudi jutri, v soboto in nedeljo obstaja velika nevarnost lokalnih neurij, v začetku naslednjega tedna pa se bo posledično močno ohladilo. »Višinsko jedro hladnega in vlažnega atlantskega zraka se nam bo v soboto bližalo, nas doseglo v noči na nedeljo in se v nedeljo pomaknilo naprej proti vzhodu. Odcepljena višinska jedra v poletnem času vedno predstavljajo potencialno nevarnost neurij, saj Alpe zadržijo ohladitev v spodnjih zračnih plasteh, ohladitev v višinah pa močno poveča labilnost atmosfere v krajih južno od Alp,« so pojasnili na Arsu.

V ponedeljek in torek bodo nato na svoj račun prišli tisti, ki visokih temperatur ne prenašajo najbolje, popoldanske temperature po Sloveniji bodo namreč le okrog 20 stopinj Celzija, kot kažejo trenutni podatki vremenoslovcev, pa bomo julij tudi končali s precej nižjimi temperaturami kot rekordno topel junij. Naslednjo sredo in četrtek naj se namreč ne bi ogrelo do več kot 25 stopinj Celzija.