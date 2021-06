V teh cepilnih centrih bodo v petek in soboto izvajali nenaročeno cepjenje

V Zdravstvenih domovih (ZD) Trbovlje, Domžale, Murska Sobota in na Notranjskem bodo v petek oz. soboto cepili proti covidu-19 brez predhodnega naročanja. Pridejo lahko vsi, ki so starejši od 16 let, še niso bili cepljeni, ki covida-19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih in so trenutno brez znakov okužbe.



S trboveljske občine so sporočili, da se zainteresiranim za cepljenje ni treba predhodno naročiti, lahko kar pridejo na cepljenje, ki bo v petek. S seboj morajo imeti zdravstveno kartico. Drugi odmerek cepiva proizvajalca Pfizer, s katerim jih bodo cepili, bo na voljo predvidoma čez tri tedne. Takrat bodo tudi tisti, ki se bodo cepili v petek, ponovno povabljeni na cepljenje. Na razpolago bodo imeli približno 300 odmerkov cepiva.



Neprijavljene bodo v soboto cepili tudi v ZD Domžale. Na voljo bo 540 odmerkov cepiva Johnson & Johnson, za katerega je potreben samo en odmerek. Cepili pa bodo po vrstnem redu prihoda.



Ta konec tedna bo množično cepljenje prebivalstva začela civilna zaščita za Notranjsko skupaj z občinskimi štabi civilne zaščite desetih primorsko-notranjskih občin in štirimi zdravstvenimi domovi v notranjski regiji. V petek bo cepljenje v Kulturnem domu v Sežani in Krpanovem domu v Pivki. V soboto pa bodo cepili v zdravstvenih domovih v Postojni, Ilirski Bistrici, Cerknici in v športni dvorani Osnovne šole Hrpelje. Cepiva je dovolj V vseh navedenih krajih na Notranjskem bodo cepilne ekipe uporabljale cepivo proizvajalca AstraZeneca, cepijo pa se lahko vsi prebivalci države, ne glede na kraj bivanja. Z akcijo želijo odločno in učinkovito preprečiti nadaljnje širjenje virusa, omogočiti družbi dokaj nemoten vstop v poletje in predvsem preprečiti, da bi se jeseni ponovil nov val okužb, kot smo jih bili priča lani. Na vseh cepilnih mestih, razen v Hrpeljah, bodo po sedanjih napovedih cepljenim omogočili pridobitev mobilne identitete smsPASS.

Poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je povedal, da bodo cepili le s prvim odmerkom cepiva, bodo pa cepljeni dobili datum za drugi odmerek cepiva. Cepili bodo vse zainteresirane prebivalce Slovenije, starejše od 18 let.



»Cepiva je na posameznih cepilnih mestih trenutno dovolj, NIJZ pa nam je obljubil dostavo še 10.000 enot cepiva, ki ga bomo hranili na enem od cepilnih mest in ga po potrebi dostavljali na druge lokacije. Cepiva je tako za vse zainteresirane dovolj, prav tako bo na posameznih cepilnih mestih tudi več cepilnih ekip,« je še povedal Curk.



V soboto bodo prvič brez naročanja cepili tudi v ZD Murska Sobota. Za prvo cepljenje nenaročenih v Pomurju imajo pripravljenih 1500 odmerkov cepiva AstraZenece, cepili pa bodo od 12.30 do 19.30. Potrebna je kartica zdravstvenega zavarovanja. V Pomurju je precepljenost sicer med slabšimi v državi, v soboškem zdravstvenem domu pa pravijo, da pri naročenih odpovedi ni bilo.

Doslej so množična cepljenja proti covidu-19 izvajali v Celju, Krškem, Ajdovščini in na Bledu.

