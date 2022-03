V Tarči sta se prepirala minister Tonin in voditeljica: »Lahko tudi odidem iz oddaje«

V tokratni Tarči je beseda tekla o varnosti Slovenije po napadu Rusije na Ukrajino- Voditeljica Erika Žnidaršič je uvodoma v nagovoru gledalcem dejala, da mora glede na »diskretitacije s strani premierja Janeza Janše« poudariti, da ostro obsojajo rusko invazijo na Ukrajino.

Na začetku oddaje so pokazali zdaj že izbrisan vladni tvit, v katerem so primerjali ukrajinske in afganistanske begunce. Notranji minister Aleš Hojs, ki je v oddaji gostoval preko videokonference, je dejal, da ni v objavi pisalo nič neresničnega ter da so mediji njegovo izjavo narobe interpretirali.

Obrambni minister Matej Tonin pa je ustvarjalcem oddaje očital, da se osredotočajo na tvit vlade o beguncih, namesto da bi se pogovarjali o tem, kako pomagati ukrajinskim beguncem. Žnidaršičeva mu je odgovorila, da morajo ministri vedeti, kaj pišejo na družbenih omrežjih in da mu ne bo dovolila, da on vodi oddajo. »Če mi ne boste pustili govoriti, lahko iz oddaje tudi odidem,« je dejal Tonin.

Šarec: Nekateri iz tega delajo politične dobičke

Marjan Šarec (LMŠ) je poudaril, da Slovenija dela prav, da izstopajo le nekateri posamezniki, ki želijo iz te krize delati politične dobičke. Matej T. Vatovec iz Levice pa je izrazil prepričanje, da bi naša država morala vse napore usmeriti v cilj, da bi Ukrajina in Rusija v čim krajšem času dosegli premirje.

Tako se je Janša odzval na napoved oddaje

Janša je dopoldne na Twitterju poobjavil napoved oddaje Tarča in poleg pripisal ključnik »RTVsputnik?« Voditeljica je uvodoma povedala tudi, da se premier in Anže Logar oddaje kljub vabilu nista udeležila.