Golobovi jih ne razkrivajo, na njih so tudi takšni, ki so jih zdaj zaposlili sami

Seznami zaposlitev v preteklem mandatu, ki so jih morala ministrstva pripraviti ob nastopu mandata, so razburila zaposlene v javni upravi. Bivši minister za javno upravo Boštjan Koritnik je prepričan, da so napaka in da s takšnimi seznami odganjajo dobre kadre. V oddaji Tarča je povedal, da se pogosto na javne razpise dobri kadri ne prijavljajo, saj se bojijo, da bodo dobili politično etiketo, ki bo zaznamovala njihovo nadaljnjo kariero in jih bo naslednja vlada 'odrezala'. V Tarči, v kateri so govorili o političnem zaposlovanju, nepotizmu in feminizmu, so poleg Koritnika sodelovali še Maša Kociper iz kabineta predsednika vlade, predstavnica NSi Vida Čadonič Špelič in sindikalist Frančišek Verk. SDS, SD in Levica so se udeležbo zavrnili.

Kadrovski cunami

Na Golobovem seznamu, ki ga vlada ni želela razkriti (podatke so ustvarjalcem Tarče poslali le z ministrstva za infrastrukturo), naj bi se znašla zelo zanimiva imena. Na njem naj bi bili vidni politik, ožji sodelavci vladnih strank in njihovi sorodniki, tudi tisti, ki so bili zaposleni na ministrstvu za javno upravo in so zdaj našli zaposlitev na vodilnih položajih v vladi Goloba. Izpostavili so Sašo Jazbec in Petra Gruma.

Ustvarjalci Tarče so pregledali, kako hitre so bile pretekle štiri vlade pri kadrovanju, in ugotovili, da je imela največ sej v prvih dveh tednih Janševa vlada, pri kadrovanju pa je najbolj pohitela Golobova. Medtem ko so v prvih dveh tednih v vladi Janše opravili 22 kadrovskih sprememb, je Golobova opravila kar 54 imenovanj. Nova vlada je menjala 97 funkcionarjev, nadzornikov in drugih predstavnikov države. Opozicija ji zdaj očita kadrovski cunami.

»Naredili ste škodo s preglobokim posegom v državno upravo. Menjali ste strokovnjake,« je dejala Čadonič Špeličeva in Kociprovi očitala, da direktorjem direktoratov, ki so jih razrešili, niso dali niti priložnosti, da bi dokazali svojo strokovnost, niti jim niso segli v roko, pa so jih že razrešili. Meni, da je bilo izjemno škodljivo tudi delanje seznamov, saj »državna uprava v tem trenutku spi. Ti, ki so na seznamih, se zdaj ukvarjajo samo s tem, kje bodo, kakšno bo njihovo delo in za katero mizo bodo delali.« Izpostavila je, da ni nujno, da so vsi kadri, ki imajo strankarsko izkaznico, tudi nestrokovni.

Problem nestrokovnih kadrov je izpostavil tudi Verk. Dejal je, da so politično kadrovani in nekompetentni, ki so dobili zaposlitev za nedoločen čas, le »speče celice, fikusi, na pravosodnem ministrstvu so tisti, ki niso pogodu politiki, v petem nadstropju«.

Nepotizem ali feminizem

V oddaji so razkrili, da so nove zaposlitve v času prejšnje vlade dobili sestra Aleša Hojsa, sin Alenke Forte Matej, sin nekdanjega ministra Zvonka Černača, sin Mira Petka Jon, žena Damijana Damjanoviča Tina Princes Damjanovič, Mateja Erčulj, ki je bila zaposlena v kabinetu predsednika vlade, in še nekateri drugi, ki so bili tesno povezani z minulo vlado. V času nove vlade je zaposlitev dobil brat Andreja Ribiča, ki je vodil volilni štab Gibanja Sobode, v kabinetu ministra Luke Mesca pa se je zaposlila Maja Vatovec, žena poslanca Levica. V Levici se očitkov, da gre nepotizem, otepajo, pravijo, da gre v tem primeru za vprašanje feminizma.

Maša Kociper in Vida Čadonič Špelič sta se sporekli, ko je bil govor o direktorju NIJZ. FOTO: Zaslonski posnetek

Prisotni so se strinjali, da ne gre enačiti zaposlitev, ki so vezana na zaupanje z zaposlitvami za nedoločen čas. Tiste, ki so vezane na zaupanje, se končajo z mandatom. »Zaposlitev, ki je vezana na zaupanje, se dogaja povsod, ne samo v naši državi. Je drugače kot prerazporeditev, prirejanje pogojev in zelo zaposlitve za nedoločen čas,« je dejala Kociprova, Koritnik pa meni, da se je treba obdati z inteligentnimi ljudmi, ki jim zaupaš in za katere veš, da boš z njimi dosegel ustrezne rezultate.

Verk je dejal, da bi tisti, ki so 'prišli na zaupanje', morali po koncu mandata oditi, a opaža, da se tako pri levih in desnih dogaja, da na višja uradniška mesta prihajajo politični kadri, ne tisti, ki bi morali napredovati glede na svojo sposobnost. »Če zaposlitev na zaupanje postane zaposlitev za nedoločen čas, je lahko to problem, če so to ljudje, ki niso kompetentni in strokovni.«

Kociprova je še povedala, da je Golob volivcem obljubil, da bo pregledal vsa škodljiva imenovanja in kadrovanja Janševe vlade, in da so menjali le tiste, ki jih po zakonu lahko v roku enega leta. Dejala je še, da je namen te analize, da ugotovijo, kateri ljudje niso primerni za delovna mesta, na katera so bili imenovani, in ali so bili res imenovani politično. Dejala je še, da si želijo profesionalno in učinkovito državno upravo.

Koritnik o občutljivih osebnih podatkih, ki so zaokrožili

Za konec so še komentirali navodilo Sove, naj funkcionarji pred odhodom uničijo komunikacijska sredstva. Koritnik je dejal, da je sam uporabljal svoj prenosnik, mobilni telefon pa je zadržal. »Sova je dala takšno navodilo, ker se je v preteklosti dogajalo, da zakrožijo občutljivi podatki, dejstvo, da se nasmihate, pa mi kaže, da veste, o čem govorim.«

Razkrili so, da so dva diska uničili v kabinetu predsednika vlade, sedem ministrov pa je obdržalo mobilne telefone, računalnike ali tablične računalnike. Prisotni so se strinjali, da bi morali bivši funkcionarji te naprave odkupiti, ne pa zgolj zadržati.