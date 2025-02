Po pismu Vučiću: Janković ni prišel v studio, prav tako ne Svoboda in SDS

V nocojšnji osrednji informativni pogovorni oddaji Televizije Slovenija Tarča je bilo govora o pismu podpore, ki ga je ljubljanski župan Zoran Janković poslal srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in mu ponudil svojo pomoč.»V teh zahtevnih in prelomnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste storili za razvoj in stabilnost države,« je zapisal.

Pismo podpore mu je poslal v času, ko se v Srbiji krepijo študentski protesti, kot tudi njihova podpora v javnosti. Proteste, pa tudi blokade fakultet, so študenti začeli potem, ko je v Novem Sadu umrlo 15 ljudi ob padcu nadstreška na železniški postaji 1. novembra lani po obsežni obnovi postaje. Protestniki za nesrečo krivijo korupcijo, zahtevajo pa predvsem kaznovanje vseh odgovornih.

Osebno pismo, kot pravi Janković, da je, pa je poslal z glavo župana. In pismo je prišlo v času kot je prišla ruska podpora. Robert Golob je ob tem komentiral: »Živimo v demokraciji.« Za Jankovića je to možno konec politične kariere, pa je mnenja Dejan Steinbuch.

V studio so bili povabljeni župan Zoran Janković, prav tako predstavnik Gibanja Svoboda in SDS, a se niso odzvali povabilu,« je povedala voditeljica Erika Žnidaršič.

Goste so bili Asta Vrečko, ministrica za kulturo, Anže Logar, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, Ivo Vajgl, nekdanji poslanec Evropskega parlamenta in Klemen Grošelj, nekdanji Evropski poslanec.

Vajgl je mnenja, da Jankoviću to pismo ne bo bistveno škodilo. Grošelj je povedal, da ljudje v Srbiji vedo, kako posli tam delujejo. To je država, ki ima poseben odnos z Evropsko unijo, prag vtikanja ni tako visok kot v nekatere druge evropske države. Vrečkova je mnenja, da Vučić zelo spominja na vlado Janeza Janše. Logar pa je dejal, da ga rahlo žalosti medel odziv predsednika vlade na to pismo. Na vprašanje voditeljice, kako bi odreagiral on kot minister v prejšnji vladi, je dejal: »Na mestu zunanjega ministra bi zagotovo takoj urgiral najprej pri županu, saj je to rušenje enotnosti zunanje politike, odzval bi se tudi na to, da lahko daje župan Ljubljane podporo predsedniku, proti kateremu protestira tisoče ljudi, takšnega primera v zahodni Evropi ni.«

Velika prijatelja

Janković, ki je Vučića označil za svojega dobrega prijatelja, je povedal, da je trenutna situacija v Srbiji zanj težko razumljiva in da si želi, da se stanje v državi uredi, da strani sedeta za mizo in se pogovorita ter da se študenti in dijaki vrnejo v šole.

Zoran Janković, župan Ljubljane in Aleksandar Vučić, srbski predsednik sta prijatelja. FOTO: Instagram Profil Zorana Jankovića

Veliko se družita. FOTO: Tarča, zaslonski posnetek

Ima odprto vabilo za sodelovanje, a v EXPU ne sodeluje, so razložili v kabinetu župana.

V Tarči so razkrili, da Državni vrh ni komentiral osebnih stališč župana Ljubljane do srbskega predsednika Vučića, so se pa na Jankovićevo pismo s peticijo odzvali nekateri slovenski intelektualci. Napovedan je tudi protest.

Zoran Janković pa glede pisma podpore pravi: »Napisal sem, kar sem hotel napisati.«

Napisal je, kar je hotel. FOTO: Tarča, zaslonski posnetek

Odzivi na družbenih omrežjih

Na družbenem omrežju X je poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Dejan Kaloh delil zapis: »Po Vučiću sem tudi jaz prejel Jankovićevo pismo podpore... Zoki 50x hvala iz srca.«

»Sramotno! Ljubljanski župan Janković poslal pismo podpore Vučiću Lahko bi šel kandidirat, za župana Novega Sada?« je zapisal drug uporabnik.

»Ogorčenje nad pohlepnim pismom podpore župana Jankovića Vučiću je bilo tako hitro kot brutalno. Toda prav kritika njegovega političnega mentorja Milana Kučana je Zokija poslala v način nadzora škode. In fant, res je slabo opravil svoje delo,« je še eden izmed zapisov na družbenem omrežju X.