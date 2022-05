Burno v Tarči: ste videli, kako sta se udarila Luka Mesec in Matej Tonin?

V tokratni Tarči so mnenja soočili trije bodoči ministri in eden odhajajoči: Tanja Fajon, Luka Mesec, Bojan Kumer in Matej Tonin. Oddajo so začeli s tragedijo v Kočevju, ki je pretresla Slovenijo. »Danes sem to prizorišče tudi sam obiskal. Gre za tragično zgodbo,« je dejal Tonin, vsem svojcem pokojnih pa je izrekel sožalje. Da gre za veliko katastrofo, je dejal tudi Kumer, ki je prepričan, da bo v tem primeru morala tudi država odigrati svojo vlogo.

Kot smo že poročali, je Emilija Stojmenova Duh, ki je kandidatka za ministrstvo za digitalizacijo, zapustila stranko SD in prestopila v Gibanje Svoboda. »Jaz sem zelo vesela za Emilijo, ker je res izvrstna strokovnjakinja, sem ji tudi čestitala. Pred dnevi je napovedala, da bo izstopila iz stranke, verjetno tudi zato, ker omenjeni resor ni pripadel stranki SD,« je dejala Tanja Fajon.

Tonin: To se mi zdi neverjetno in neodgovorno

Tonin je potarnal, da je Nova Slovenija (NSi) prvič po 10 letih doživela, da so jo izločili iz pogovorov pri oblikovanju nove vlade. »Meni se zdi državotvorno, da se obstoječa oblast ponudi in 'brifira' na novo nastajajočo oblast. Kot je dejal, se je Robertu Golobu ponudil, da mu predstavi pomembne zadeve in razloži, kakšno je stanje, med drugim tudi o nabavi oklepnikov, ki je v javnosti dvignila veliko prahu. Novi vladi je očital, da ne želijo prisluhniti argumentom stroke. »Meni se zdi neverjetno in neodgovorno, da se s temi detajli ne želiš ukvarjati. Če sem problem jaz, se lahko umaknem in naj Golob pride na generalštab SV ter se pogovori s stroko.«

Mesec zahteva javno opravičilo

Kumer se s Toninovimi stališči ni strinjal. »Enostavna resnica je, da je treba sestaviti vlado in biti integriteten tam, kjer si si soroden,« je dejal. »Stranka NSi je enako sokriva za nastalo stanje v državi kot SDS,« pa je poudaril Mesec in dodal, da se ne morejo pogovarjati z NSi, dokler se ne pokesa in javno opraviči. »Referendum je bil, reklo se mu je volitve. Prišla je nova vlada, ki ima mandat ljudstva. /.../ To, da se zdaj igrate nakupe oklepnikov, se igrate revolucijo na RTV, ne kaže le vašo nezrelost, ampak tudi, kako si predstavljate državo,« je rekel Mesec, Tonin pa mu ni ostal dolžan: »Mislim, da sem dobil nekaj tisoč več glasov več kot vi. Nova Slovenija pa je dobila nekaj deset tisoč več glasov kot Levica. Volivci so povedali, da nimate prav.«

»Žalostno je, da se je Gibanje Svoboda z 41 poslanci podredilo Levici, ki ima vsega skupaj pet poslancev. To pa je žalostno,« je še dejal Tonin, Mesec pa, da bo vlada zaprisegla v začetku junija, do takrat pa ima za obrambnega ministra le eno sporočilo: »Dajte nam mir!«