V Tarči burno kot še nikdar: vpili drug čez drugega, Grims kazal slike (FOTO)

Grims je Nemcu očital, da je tudi sam spodbujal k nasilnim protestom. FOTO: TV Slovenija

V tokratni Tarči je bilo govor o zadnjih ljubljanskih protestih, ki so se sprevrgli v vojno stanje. Medtem ko je(SD) trdil, da je bila uporaba prisilnih sredstev pretirana, se je prvi mož policijesvojim možem zahvalil za požrtvovalnost in za to, da tvegajo svoja življenja za varnejšo državo.»Začelo se je obdobje politične policije. Jaz sem prepričan, da so bili ukrepi nesorazmerni glede na število protestnikov na dogodku. Ali bomo dovolili t. i. neotesancem, da policijo vodijo na način, ko se z agresijo zoperstavlja volji ljudstva, izražanja svojega mnenja, ne glede na to, da se jih je pred dvema dnevoma zbralo le 3000,« je dejal Nemec.Večji del oddaje pa so Nemec, Olaj in(SDS), govorili drug čez drugega. Olaj je med drugim od Nemca zahteval opravičilo, ker da je policiste označil za neotesance. »Skrajno neprimerno, skrajno neprimerno,« je dejal. Grims pa predstavnika SD večkrat obtožil, da so prav on in njegovi kolegi na levici krivi za pojav nasilnih protestov. Večkrat je tudi pokazal natisnjene fotografije s petkovih protestov, na katerih so tudi predstavniki strank SD in Levice. »Tukaj se vam smilitain, ki sta pozivala k nasilju. Kaj pa mamice z otroki, ki niso mogle domov?« Dodal je še, da so se včasih pravljice začele z »Za devetimi gorami ...«, danes pa se začnejo z »Miroljubni protesti ...«.