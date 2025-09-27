V Švici državni zaklad, pri nas lovski plen. Smo edina alpska država, kjer niso zaščiteni! (FOTO)

KRALJ GORA

V Sloveniji živi le še 250 kozorogov, kljub majhnemu številu jih lovci streljajo.

Alpski kozorog, mogočna in ponosna gorska žival z značilnimi velikimi rogovi, je simbol alpskega sveta in velja za kralja gora. Srečanje s kozorogom je velika želja in eno najlepših doživetij vsakega gornika, a žal je in bo to v slovenskih gorah vedno bolj redko. Tako imenovano ohranitveno upravljanje vodi v že drugo izumrtje alpskega kozoroga pri nas. Medtem ko se v drugih alpskih državah ponašajo s stabilnimi in naraščajočimi populacijami, pri nas dobesedno izumirajo: v Švici jih imajo 17.000, v italijanskih Alpah 20.000, v Avstriji in Franciji po več kot deset tisoč. V Sloveniji jih živi ...