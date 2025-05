Turistično društvo Suha krajina iz Žužemberka je organiziralo 16. ocenjevanje šmarnice, alkoholne pijače iz grozdja samorodne vinske trte. Komisija pod vodstvom Ludvika Legana je ocenila 82 vzorcev, največ z dolenjskega in belokranjskega konca, a tudi iz Slovenskih goric in celo iz hrvaškega Žakanja. Udeležence razglasitve sta poleg Legana pozdravila predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc in župan Občine Žužemberk Jože Papež. V kulturnem programu so nastopili ljudski pevci zbora Vaški zvon iz Prečne ter domača kantavtorja Miran Jenko in Primož Pasar. 82 VZORCEVso ocenili. Tudi tokrat je p...