V studiu Tarče debata o covidu, namesto Erike pred kamere stopila ta voditeljica (FOTO)

V četrtek na sporedu ni bilo klasične Tarče, temveč so v t. i. Studiu 3 na nacionalki pripravili oddajo Premagajmo covid 19, v kateri so minister Janez Poklukar, epidemiolog Mario Fafangel in drugi debatirali o naši prihodnosti, povezani z epidemijo. Oddajo sta vodila Jan Oblak in Andreja Gregorič.

Oddajo je vodila Andreja Gregorič. FOTO: TV Slovenija, posnetek zaslona

Minister Poklukar je poudaril, da epidemija ni le težava zdravstva, temveč celotne družbe. »Želimo si, da z ukrepi ohranimo relativno normalno delovanje družbe,« je na vprašanje, ali bo omikron ob hitrem naraščanju okužb in odrejenih karanten »sam zaprl državo«, odgovoril Poklukar. »V tem trenutku je ključno, da za vsako ceno poskušamo ohraniti delovanje kritične infrastrukture in preostalih vitalnih delov družbe,« je dejal minister.

Na straneh nacionalke so zapisali, da so oddajo pripravili, »ker širjenje virusa in ukrepi za njegovo omejevanje vplivajo na praktično vse ravni javnega življenja«. Kot dodajajo, ustvarjalci oddaje skupaj z gosti obravnavajo različne tematike in jih vmešajo v širši kontekst.

Zadnjo oddajo Tarče obravnavala komisija

Tarča bo znova na sporedu prihodnji teden, ko bodo predvajali drugi del oddaje o Francu Kanglerju, ki je te dni v javnosti dvignila veliko prahu. Na to temo je v četrtek dopoldne potekala tudi izredna seja komisije programskega sveta RTV. Vsebino razprave, ki je bila sicer zaprta za javnost, smo ekskluzivno razkrili na našem portalu. Seja se bo nadaljevala 24. januarja, potem ko bo predvajan tudi drugi del oddaje.