V študentskih domovih prepovedana karantena

Novo študijsko leto ni prineslo le novih pravil v predavalnicah, zaradi koronavirusa se je do dobra spremenil tudi domski red v študentskih domovih. Medtem ko so bili ti znani pa sproščenem druženju in zabavah študentov, bodo zdaj v znamenju razkužil, mask in socialne distance.



Študentski domovi v Ljubljani (ŠDL) so že ob pomladnem izbruhu epidemije izdali izredna navodila bivanja za preprečevanje širjenja okužbe. Ta narekujejo razkuževanje rok in prostorov, nošenje mask (priskrbeti si jih morajo študenti sami) v vseh skupnih prostorih, do vstopa v sobo, prepovedani so obiski zunanjih obiskovalcev ali študentov iz drugih domov, prehajanja študentov med nadstropji niso priporočljiva, prepovedana so druženja in zabave.



»Če stanovalci ne spoštujejo priporočil, jih v skladu z domskim redom lahko sankcioniramo in v primeru neodgovornega vedenja, ki bi ogrožalo življenje sostanovalcev, lahko takega stanovalca začasno ali pa za stalno odstranimo iz ŠDL. Za nadzor so pristojni zaposleni v zavodu in druge pooblaščene osebe (varnostna služba),« so sporočili iz ŠDL. Karantene ni mogoče preživljati v domu Poleg tega v študentskih domovih ni mogoče preživljati karantene. Ta je tudi izrecno prepovedana. »Če pride do okužbe z virusom v ŠDL, bo zavod okuženega stanovalca začasno osamil in skupaj z NIJZ sodeloval v epidemiološki preiskavi. V zvezi s tem je treba poudariti, da prostori ŠDL za izvajanje karantenskih odločb in izolacij niso primerni, saj ne omogočajo temeljnih razmer za izvajanje priporočil NIJZ za izvajanje karantenskih odločb in navodil NIJZ za izvajanje izolacij.«



Za zdaj v študentskih domovih še niso zabeležili primera okužbe, želijo si seveda, da bi tako ostalo še naprej.