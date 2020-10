V Strunjanu ogorčeni: Nekateri turisti prav izzivajo okužbo

Obalno-kraška regija je ena od treh regij v Sloveniji, ki jo je vlada razglasila za manj tvegane glede širjenja novega koronavirusa. Zaradi statusa oranžne regije imajo tamkajšnji prebivalci nekaj privilegijev v primerjavi z rdečimi regijami, zato ni nič nenavadnega, da si želijo, da število okužb ne bi tudi pri njih naraslo na kritično mejo. A mnoge je presenetilo, kaj vse so za to pripravljeni storiti.Na facebook strani Strunjan so objavili fotografije sprehajalcev, ki so jih posneli z droni, in dopisali, da že ves dan spremljajo pohodnike po Strunjanu. Zmotilo jih je, da se nekateri ne držijo pravil varnostne razdalje in združevanja v skupini največ desetih ljudi. »Nekateri turisti prav izzivajo okužbe,« so jezno zapisali ob fotografije.Pod objavo so se zvrstili negativni komentarji, saj da se čuti nestrpnost do gostov, ki prihajajo na obalo, predvsem pa je številne zmotilo to, da je nekdo ves dan vohunil za ljudmi, da jih je nato javno ovadil. Spomnili so se tudi poletja, ko so se kopalci gnetli na obali, zdaj pa peščico sprehajalcev obešajo na veliki zvon. Nekdo je tudi zapisal, da je v soboto na obali ni bilo gneče in da je verjetno avtor posnetka ves dan čakal na nekaj kršiteljev, da bi jih lahko ujel v svoj objektiv.Prebivalka Strunjana je zapisala, da je avtor z objavo fotografije opozorili le na ponovno neupoštevanje omejitev in da si na obali ne želijo pristati med rdečimi regijami, zato na takšen način osveščajo.Na vprašanje, ali se Strunjan lahko obišče z namenom obiranja kakija, pa je upravljavec facebook strani odgovoril: »Z masko in po skupini po deset ljudi«. A treba je še dodati, da prehodi iz rdeče v oranžno regijo niso dovoljeni.Z upoštevanjem številnih pravil je državljani nasprotno zadovoljen vladni govorec Jelko Kacin. »Praktično ne srečaš več človeka, ki ne bi imel maske, pa če hodi ali se vozi na kolesu. To kaže, da ljudje razumejo, da je treba naraščanje okužb zaustaviti in zmanjšati, ker zdravstvo enostavno ne zmore,« je zadovoljno dejal.