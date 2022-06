Le dan ali dva po deževju in mrzlem vikendu se je malce ogrelo, a ravno dovolj, da se je v četrtek zvečer nad delom Slovenije zneslo strašno neurje. Mnogi na Koroškem in Štajerskem so še pozno popoldne nejeverno zmajevali z glavo, ko so z avstrijske Koroške prišla prva poročila o toči in neurju. Ni jih bilo malo, ki so menili, da bo do Slovenije vse skupaj opešalo. Žal ni. Razbilo rastlinjake Neurja, ki so zvečer prizadela nekatere dele Slovenije, so povzročila veliko škodo. Na Koroškem in Celjskem je padala toča, v Kamniku in Zagorju je poplavilo več objektov in cest, na območju Brežic pa j...