SREČANJE KATOLIŠKE MLADINE

V Stični mlade nagovoril Martin Golob (FOTO)

44. srečanje katoliške mladine Stična mladih. Družilo se je 5500 udeležencev iz vse Slovenije
Ana, Katja, Ajda in Elija se v Stično še vrnejo.

Srečanje je obogatil tudi v Italiji živeči ameriški duhovnik Andrew Dalton, strokovnjak za torinski prt.

Kmečke in športne igre so še popestrile dan. FOTO: Ožbe Rupnik

Sveto mašo je daroval celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. FOTO: Drago Perko

Duhovnik Blaž Franko je predaval tudi o pasteh aplikacij za iskanje partnerjev.

Drago Perko
 22. 9. 2025 | 07:45
 22. 9. 2025 | 08:25
»Mi se res zelo borimo za mlade. Ko imamo srečanje duhovnikov, se sprašujemo, kaj bi naredili, da bi prišli mladi, da bi prisluhnili, da bi raje prišli k maši. Hočem vam povedati, kako ste nam dragoceni in kako vas imamo radi. Želimo, da bi bili vi v življenju srečni, odrešeni in izpopolnjeni, da bi vedeli za smisel in pot svojega življenja. Cerkev je prostor, namenjen temu, da bi bil tu vaš dom,« je ena od misli, s katerimi je mlade v soboto na 44. Stični mladih nagovoril Martin Golob, župnik v Grosupljem, na Polici in Lipoglavu.

Kar 26 delavnic

V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 44. srečanju katoliške mladine zbralo 5500 udeležencev iz vse Slovenije, od tega 300 prostovoljcev. Sveto mašo je daroval celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. Mlade je opozoril pred nevarnostjo previsokih idealov, ki lahko vodijo v malodušje in občutek nemoči. Spodbudil jih je, naj sprejmejo svoje nepopolnosti. »Vsako dejanje ljubezni, vsaka beseda, ki gre prek sebe, ustvarja nekaj novega in trajnega,« je škof Matjaž mlade pozval, da delajo dobro. Po sveti maši so se mladi okrepčali, potem pa že poiskali navdih v bogatem programu.

Udeleženci so lahko izbirali med 26 delavnicami, športnimi turnirji v nogometu, odbojki in prvič tudi v košarki. Na voljo so bile še kmečke igre in duhovne vsebine. Za živahno vzdušje so poskrbeli glasbeni gostje DJ Mat Em, Plateau in Strastni muzikanti.

Letošnja Stična mladih je potekala pod geslom Poglej gor. Za zgled krščanskega upanja in kot prvega zavetnika Stične mladih so ustvarjalci izbrali svetega Petra Jurija Frassatija, ki je bil v tem mesecu razglašen za svetnika.

Srečanje sta obogatila gosta iz tujine, duhovnik Andrew Dalton, strokovnjak za torinski prt, ter Patricia Sandoval, svetovno znana pričevalka in zagovornica življenja. Dogodek je s slavilnim koncertom sodobne krščanske glasbe sklenila glasbena skupina Rapha Worship s plesalci plesne skupine Hope.

300 prostovoljcev je pomagalo.

Vprašali mlade

»Osrednja tema letošnje Stične mladih je bilo upanje, s tem smo se tudi mi priključili svetemu letu 2025 v Katoliški cerkvi. Temo za Stično smo izbirali od februarja. Takrat smo mlade nagovorili in vprašali, kaj jim jemlje upanje. Odgovorili so, da so v stiski v šoli, na fakulteti, doma, v družini ali odnosu, skrbi jih tudi prihodnost. Potem smo kot ekipa Stične mladih razmišljali, kaj lahko ponudimo mladim v odgovor. Našli smo ga v Svetem pismu v Knjigi razodetja, kjer piše o nebeškem Jeruzalemu. Vse stiske in solze, ki jih doživljamo na Zemlji, bodo enkrat minile. Takrat bomo združeni z Bogom, v nebesih, kjer je za vsakega od teh 5500 udeležencev Stične mladih pripravljeno mesto. Vsak mladi pa mora odgovoriti na klic. Zato poglej gor, poglej kvišku v nebesa. Tam je naš cilj. Dokler ta cilj ni zgrešen, nismo nič izgubili,« je poudaril Klemen Kraševec, koordinator Stične mladih.

»Tu sem srečala veliko prijateljev, tudi sveta maša me je nagovorila. Rada prihajam v Stično, rada molim,« je povedala Ana, družbo pa so ji delali Elija ter sestri Ajda in Katja. Z Gorenjskega sta prišla tudi Lenart in Jakob, prvi iz Tržiča, drugi z Lancovega. Jakob je pohvalil vzdušje na festivalu, Lenart pa je dejal, da mu je vera zanj opora skozi življenje. Cerkvi pa ostaja izziv, kako v duhu časa najti nove načine, da sporočilo vere nagovori mlade tudi onkraj enkratnih dogodkov, kot je Stična mladih.

mladicerkevStičnaSlovenijaduhovnikkatoliška mladinažupnik Martin Golob
