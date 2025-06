V stanovanju čez noč pustili svečo, zjutraj pa šok

Policijska uprava Kranj poroča, da je v enem izmed stanovanj na območju žirov prišlo do požara, ki ga je zanetila sveča. O njem so bili policisti obveščeni danes okrog 5.30.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, so lastniki v dnevnem prostoru čez noč pustili prižgano svečo. V jutranjem času je prišlo do požara. Med gašenjem se je lastnik opekel, prvo pomoč na kraju mu je nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da policisti vodijo postopek ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah požara.