Po razglasitvi zmage Goloba se je oglasil Aleš Hojs (V ŽIVO)

Rezultate letošnjih volitev pričakujejo tudi v štabu SDS. Po razglasitvi rezultatov vzporednih volitev je v štabu SDS pred medije stopil Aleš Hojs. »Če držijo rezultati vzporednih volitev, je potrebno seveda najprej treba čestitati relativnemu zmagovalcu,« je po razglasitvi dejal Hojs ter dodal, da bodo o volilnem rezultatu njihove stranke lahko govorili šele, ko bodo preštete vse glasovnice. »Rezultati vzporednih volitev so po moji oceni deloma neverodostojni in bomo o naših rezultatih lahko govorili, ko bodo preštete glasovnice tudi s tistih najbolj oddaljenih volišč,« je povedal Hojs. Dejal pa je še, da je bila volilna tekma za SDS precej težka, saj da je bila večina medijev proti njim.

Predstavnike sedme veje oblasti so na tamkajšnje dvorišče lahko vstopili okoli 18.30. Klopi in pijača na dvorišču so že nared, na prizorišče pa sta medtem že prišla evroposlanka Romana Tomc in vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Dogajanje spremljamo v živo.

Prihod Danijela Krivca. FOTO: A. L.