V sredo stavka v šolah in vrtcih: ali bo poskrbljeno za varstvo?

9. marca se bodo vrata vrtcev, osnovnih, srednjih in visokih šol zaprla zaradi stavke, ki so jo napovedali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Stavka bo potekala med 6. in 22. uro. V tem dnevu vrtčevski program ali pouk ne bo potekal, a kot smo izvedeli, bodo ponekod organizirali nujno varstvo.

Zaprti vzgojno-izobraževalni zavodi zagotovo največ nevšečnosti povzročajo staršem, saj morajo za tisti dan poskrbeti za varstvo otroka. Tega se na Svizu zavedajo, a starše prosijo za podporo pri njihovi stavki in stavkajočim.

Glede na besede glavnega tajnika Branimirja Štruklja, ki je dejal, da je za stavko podprlo 91% zaposlenih v šolstvu (37.000 od 40.000) se zdi, da bodo šole tisti dan prazne in da bodo ulice napolnili stavkajoči. Vseeno pa nekateri starši že prejemajo informacije iz šol, da bodo ponekod zagotovili nujno varstvo za najmlajše.

Za nujno varstvo bodo poskrbeli posamezni zaposleni, ki se tisti dan ne bodo odločili za stavko. Sviz svetuje tistim, ki ne bodo stavkali, naj se glede delovnih obveznosti na dan stavke dogovorijo z delodajalcem. »Delodajalec jih lahko pošlje tudi na službeno pot (izobraževanje, spremljanje učencev), ali pa jim na podlagi prošnje za ta dan odobri dopust«.

Ker Zakon o stavki ne predpisuje nikakršnega zagotavljanja minimuma delovnega procesa, stavkajočim ni ni mogoče naložiti nobenega dela. »Tisti, ki bi pozival učence ali dijake, naj na dan stavke pridejo v šolo, zanje v celoti prevzema odgovornost, saj zaposleni ne delajo,« pojasnjujejo na Svizu.

Ne glede na to, da bodo vrtci na dan stavke zaprti, pa je glavni stavkovni odbor svetoval, da se v vrtcih organizira varstvo za nujne primere. »Predvsem gre za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti. Nujni primeri morajo biti predhodno dogovorjeni s starši najpozneje tri dni pred izvedbo stavke,« pojasnjujejo.

V osnovnih šolah na dan stavke pouk ne bo potekal, a je glavni stavkovni odbor je stavkajočim svetoval, »da se po njihovi presoji v nujnih primerih odločijo o morebitnem sprejemu posameznih otrok v varstvo, če je to mogoče ali okoliščine to zahtevajo«.

Ministrstvo za šolstvo je šolam danes poslalo okrožmnice, iz okrožnice izhaja, da mora biti pri izvajanju stavke v vrtcih in šolah tudi v času izvajanja stavke zagotovljen minimum delovnega procesa. »To pomeni, da so vrtci in šole dolžni tudi v času stavke zagotavljati varstvo in oskrbo (prehrano) otrok, učencev in dijakov, in sicer ves poslovalni čas vrtca oziroma šole,« so navedli.

Kako se bodo posamezne šole in vrtci odločili, bodo starši izvedeli v teh dneh, če še niso. A kaže, da bodo ponekod vendarle pustili priprta vrata in bodo otroci in učenci dobrodošli, če bodo starši nujno varstvo potrebovali. Predvsem pa bo poskrbljeno za najmlajše, ki še ne morejo biti sami doma.

Stavka ne bo plačana?

Vlada meni, da je stavka v vzgoji in izobraževanju, neupravičena, nerazumljiva in zato ne more biti plačana iz javnih sredstev. Zakaj? Med drugim ugotavlja, da se je število zaposlenih v izobraževanju v zadnjih 20 letih, od leta 2000 do leta 2020, povečalo s 54.500 na 90.000, medtem ko se je število mladih do 24. leta starosti v istem obdobju zmanjšalo s 610.000 na 515.000. Pravijo tudo, da so se v zadnjih letih povprečne plače v javnem sektorju v letih 2019-2021 povečale za 14,8 odstotka.

V Sviz so prepričani, da vladni argumenti, zakaj stavka ne bo plačana, ne vzdržijo. Po Štrukljevih navedbah se namreč njihove zahteve vežejo na kršitve podpisanih dogovorov in če delodajalec te krši, mora stavko plačati. »Tako recimo še ni prišlo do razreševanja vprašanja plač v spodnji tretjini plačne lestvice, kamor sodijo tudi pomočnice vzgojiteljic, ki imajo začetno plačo nižjo od minimalne. Že lani spomladi smo z vlado podpisali dogovor, da bodo to vprašanje razrešili,« je pojasnil Štrukelj in dodal, da v vzgoji in izobraževanju niso bili deležni takšnih zvišanj kot so jih bili v zdravstvu, policiji in vojski.