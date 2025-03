V sredo protest v Ljubljani zaradi županove podpore Vučiću! Janković: »To je moje mnenje in do svojega mnenja imam pravico«

Pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani bo v sredo ponovno potekal protest proti podpori, ki jo je ljubljanski župan Zoran Janković izrazil srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Protestniki od Jankovića zahtevajo javno opravičilo in preklic podpore, a župan ostaja neomajen.

»Odgovor je še vedno ne, ker ne vem, zakaj bi komu ugajal. To je moje mnenje in do svojega mnenja imam pravico kot vsak drugi in za tem mnenjem stojim,« je na redni torkovi novinarski konferenci dejal Janković. Dodal je, da obsoja vsakršno nasilje in priznava pravico do protestov, a kljub temu ostaja pri svoji podpori Vučiću. »On je moj prijatelj, in če bi izdal prijatelja, bi izdal sebe,« je še poudaril.

Napovedana blokada mesta

Jankovićevo pismo podpore Vučiću je februarja sprožilo val nezadovoljstva med delom javnosti. Pred mesecem dni se je v Ljubljani zbralo okoli tisoč protestnikov, ki so svoje zahteve predali mestni hiši. Glavna zahteva je bila Jankovićevo javno opravičilo in preklic podpore Vučiću, a do tega ni prišlo.

Študentski protesti v podporo študentom v Srbiji. FOTO: Črt Piksi

Zbor občanov pod imenom Mi smo Ljubljana je zato napovedal novo protestno akcijo, ki bo potekala v sredo ob 17. uri pred srbskim veleposlaništvom. V izjavi za javnost so poudarili, da bo, če župan ne bo popustil, prišlo do stopnjevanja pritiskov, vključno z morebitno blokado mesta.

»Tišina je podpora. Ljubljančanke in Ljubljančani imamo pravico vedeti, kdo stoji na kateri strani,« so zapisali organizatorji protesta in mestne svetnike pozvali, naj se javno izrečejo o županovi podpori Vučiću.

Opozorila o avtoritarnosti in privatizaciji oblasti

Poleg neposredne kritike Jankovićevega ravnanja so organizatorji protesta v javnem pismu Ljubljančanom opozorili na vzporednice med načinom vladanja Jankovića in Vučića. »Neomajna podpora župana Jankovića predsedniku Vučiću jasno kaže, da je za Jankovića Ljubljana to, kar je Srbija za Vučića: igrišče za izpolnjevanje lastnih interesov,« so zapisali.

Protestniki vztrajajo pri svojih zahtevah. FOTO: Črt Piksi

V pismu so izpostavili, da je protest izraz solidarnosti s srbskim ljudstvom in tamkajšnjimi študenti, ki že mesece protestirajo proti oblastem v Beogradu. »Da bi lahko začeli graditi boljšo prihodnost, ki bo ustrezala potrebam prebivalstva Ljubljane in Srbije, je nujen konec samovoljnih vladavin župana Jankovića in predsednika Vučića,« so še dodali.

Janković ostaja neomajen kljub pritiskom

Medtem ko protestniki vztrajajo pri svojih zahtevah, Janković ne kaže pripravljenosti na spremembo stališča. Njegova podpora Vučiću ostaja trdna kljub kritikam in napovedim novih protestov. Ali bo to vplivalo na politično dinamiko v Ljubljani, ostaja odprto vprašanje, a že zdaj je jasno, da spor med županom in protestniki ne bo hitro izzvenel.

Jutrišnji protest bo pokazal, ali se bo pritisk na Jankovića še stopnjeval ter kako se bo na zahteve odzvala širša politična javnost.