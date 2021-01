V sredo potrdili manj okužb, delež pozitivnih še vedno velik

V sredo je bilo v Sloveniji odkritih nekoliko manj okužb kot v torek, ko so jih potrdili 1.850. S PCR-testi so potrdili 1.144 novih okužb, testiranih pa je bilo 4.958. Delež pozitivnih pri PCR-testih znaša 23,1 odstotka. Opravili so 8.639 hitrih testov in potrdili 372 okužb. Delež pozitivnih pri hitrih antigenskih testih je bil 4,3 odstotka, poroča sledilnik za covid 19.Trenutno je v Sloveniji aktivnih 17.618 primerov, cepilo pa se je že več kot 51.000 ljudi. Na uradne podatke vlade še čakamo.Vlada bo predvidoma danes odločila o tem, kako naj poteka pouk v prihodnjem tednu. Razpravo je začela na sredini večerni seji, ko je med drugim ugotovila, da je rdečih le še sedem statističnih regij od 12 . V črni fazi sta po novem Obalno-kraška in Zasavska, kjer so ta teden šole že odprli za otroke prvega triletja.