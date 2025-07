V spomin humanitarki Aniti Ogulin organizirana velika akcija srčnosti za pomoč družinam v stiski

Zveza Anita Ogulin & ZPM danes zaznamuje prvo obletnico smrti humanitarke in dolgoletne predsednice Anite Ogulin ter ob tem organizira veliko akcijo srčnosti za pomoč družinam v stiski. V humanitarnem skladišču organizacije v ljubljanskih Mostah bodo med 17. in 25. julijem zanje zbirali hrano z daljšim rokom trajanja in higienske izdelke.

Potrebe po pomoči naraščajo, police v skladišču pa se vztrajno praznijo, so sporočili iz organizacije. Z naraščajočimi cenami hrane ta namreč družinam v stiski predstavlja vse večji strošek in postaja vedno večji luksuz. Humanitarno skladišče zveze bo med trajanjem velike akcije srčnosti za donacije odprto vsak delavnik od 8. do 18. ure, so dodali. Dobrodelno akcijo je mogoče podpreti tudi s SMS-sporočilom ANITA10 na 1919.

Več kot 40 let aktivno reševala stiske

»Danes se Anite spominjamo z globokim spoštovanjem in zavezo, da bomo sledili njenim vrednotam. Da bomo z Zvezo Anita Ogulin takšni, kot je bila ona: mehki v glasu, pogumni v dejanjih in dosledni v pozivih k sistemskim spremembam za boljše življenje tistih, katerih glasovi so pogosto preslišani,« je ob obletnici humanitarkine smrti povedala predsednica zveze Alenka Petkovšek.

Ogulin je s svojim delom, trudom in zavzetostjo več kot 40 let aktivno reševala stiske otrok, mladostnikov in družin po Sloveniji, so v sporočilu za javnost zapisali v organizaciji. Ko mnogi več niso videli izhoda, je ponudila posluh, pomoč in oporo, so dodali.

»Dajmo ozavestiti, da smo človek človeku najbolj dragoceni in da brez podpore drug drugemu ta družba ne more funkcionirati,« je bila le ena izmed mnogih izjav, s katerimi je humanitarka opozarjala na pomen medsebojne družbene odgovornosti, strpnosti in solidarnosti. Ob obletnici so zato v Zvezi Anita Ogulin & ZPM izdali tudi digitalno knjižico njenih misli.